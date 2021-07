I banchieri centrali credono che le criptovalute abbiano un ruolo limitato nel business delle riserve

I banchieri centrali dubitano che Bitcoin e altre criptovalute sostituiranno l’oro come riserva di valore sicura, ma sono ottimisti sulle prospettive dei token digitali ufficiali perché le autorità stanno lottando per rispondere al boom delle criptovalute.

Secondo il sondaggio annuale di UBS su 30 principali banche centrali, quasi l’85% dei gestori delle riserve ha dichiarato di non aspettarsi che le criptovalute sostituiscano i metalli preziosi nelle loro riserve valutarie.

Più di un quarto degli intervistati ha affermato che Bitcoin e i suoi pari hanno un potenziale di investimento come attività non correlate che non si muovono in sincronia con altri mercati, ma il 57% dei funzionari ha affermato di ritenere che la criptovaluta non avrà senso per il loro impatto sulle attività di riserva. A UBS.

L’umore cauto dei funzionari della banca centrale arriva in un momento in cui l’industria delle criptovalute è esplosa negli ultimi anni, spingendo le agenzie ufficiali a considerare più seriamente come regolamentare queste risorse e fino a che punto dovrebbero svolgere un ruolo nella loro attività.

Molti sostenitori della criptovaluta vedono i token digitali come un modo per preservare il valore dei loro risparmi.In quel momento, le banche centrali di tutto il mondo hanno lanciato piani di stimolo su larga scala per combattere l’epidemia, che ha sollevato preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione.

Tuttavia, secondo investitori e analisti, la violenta volatilità di molti token ha allontanato un gran numero di investitori tradizionali dalle classi di attività e ha indebolito la loro attrattiva come riserva stabile di valore.

Sebbene i funzionari della banca centrale nutrano dubbi sulle criptovalute private, sono sempre più certi delle prospettive delle monete ufficiali o delle valute digitali della banca centrale.

Circa il 60% dei gestori delle riserve delle banche centrali intervistati da UBS ha dichiarato di aspettarsi che almeno una banca centrale del G7 fornisca valuta digitale direttamente ai consumatori nei prossimi cinque anni. Oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi di lanciare token della banca centrale “all’ingrosso” durante questo periodo, che saranno forniti alle grandi istituzioni finanziarie.

I funzionari hanno affermato che le due principali motivazioni per perseguire le valute digitali della banca centrale sono migliorare il sistema di pagamento al dettaglio e aggiornare l’infrastruttura finanziaria più ampia, comprese le funzioni chiave come la compensazione e il regolamento. Secondo UBS, hanno anche affermato che queste monete della banca centrale possono aiutare a ridurre la criminalità e il riciclaggio di denaro.

La Cina è uno dei leader mondiali nei token supportati dalla banca centrale e il suo renminbi digitale è già in fase sperimentale, mentre le principali banche centrali altrove stanno solo esplorando progetti simili.

Nei mercati finanziari tradizionali, i gestori delle riserve etichettano gli elevati livelli di debito dell’economia globale come un grave rischio e il fallimento nel porre fine alla pandemia. Lo studio ha inoltre sottolineato che la quota del renminbi cinese nelle riserve valutarie continua ad aumentare.Massimiliano Castelli, uno degli autori del rapporto UBS, ha affermato che le riserve in renminbi potrebbero raggiungere il 15% nei prossimi dieci anni.