I banchieri indiani negoziano perché la sentenza del tribunale minaccia più di $ 6 miliardi di prestiti Reuters

© Reuters. Foto del file: l’edificio per uffici della State Bank of India (SBI) è stato scattato il 9 febbraio 2018 a Calcutta, in India. REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo



Nupur Anand

Mumbai (Reuters)-Due sentenze della Corte Suprema dell’India hanno minacciato alcune delle più grandi banche indiane, banchieri vicini all’India, di rimborsare prestiti per un totale di quasi 5.000 crore di rupie (6,73 miliardi di dollari), e sono attualmente in corso colloqui informali per rispondere Le conseguenze di queste due sentenze. Cose dette.

Eventuali fondi irrecuperabili aumenteranno la pressione sul settore bancario che, a causa dell’impatto della pandemia, sta già affrontando il problema dell’aumento dei livelli di crediti deteriorati e della diminuzione degli utili.

La scorsa settimana, la Corte Suprema dell’India ha effettivamente impedito a Future Group di vendere 3,4 miliardi di dollari di attività al dettaglio a Reliance Industries, mettendo così a repentaglio i quasi 2,69 miliardi di dollari che il gruppo al dettaglio doveva alla Bank of India.

La sentenza è arrivata pochi giorni dopo che la Corte Suprema ha respinto un’istanza che consentiva alle società di telecomunicazioni di contattare il Ministero delle telecomunicazioni per rinegoziare le quote in sospeso in una controversia a lungo termine con le società di telecomunicazioni indiane.

I banchieri hanno affermato che ciò ha sollevato dubbi sul fatto che Vodafone (NASDAQ:) Idea ripagherà i circa 300 miliardi di rupie (4,04 miliardi di dollari) dovuti alle banche indiane e miliardi di dollari in quote governative a lungo termine.

Il futuro del futuro?

Due banchieri, che hanno chiesto di non essere nominati, hanno affermato che sono in corso trattative per cercare di limitare le conseguenze potenzialmente gravi.

I banchieri hanno affermato che il “prestito futuro” del valore di quasi 200 miliardi di rupie è stato ristrutturato all’inizio di quest’anno per dargli più tempo per rimborsare i pagamenti dovuti per i prossimi due anni, ma solo se Reliance lo salverà.

Mirae Group non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Se Future viene portato davanti a un tribunale fallimentare, i banchieri affermano di temere di dover detrarre più del 75% dei loro prestiti.

“La preoccupazione attuale è che l’accordo di ristrutturazione della banca fallirà entro dicembre”, ha detto un banchiere di una banca del settore pubblico che ha fornito prestiti a Future.

I principali creditori finanziari di Future includono la State Bank of India, la più grande banca indiana, e i concorrenti più piccoli, Bank of Baroda e Bank of India.

Bank of India, la banca principale che ha fornito il prestito consortile a Future, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata via email.

La filosofia Vodafone

Le banche hanno anche iniziato a discutere il rimborso da parte di Vodafone di quasi 3.000 crore di debiti ai finanziatori. I principali istituti di credito di Vodafone includono Yes Bank, IDFC Prima Banca (Nasdaq:) e IndusInd Bank, nonché altre banche private e statali.

Vodafone, Yes Bank, IDFC First Bank e IndusInd non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Un banchiere anziano di una banca del settore pubblico ha dichiarato: “Anche se la banca può scegliere di ristrutturare i prestiti in caso di default della società, ha senso solo se la visibilità del flusso di cassa è chiara, il che attualmente non è il caso”, in modo anonimo.

Il governo ha dichiarato che alla fine di marzo il totale delle attività deteriorate delle banche indiane aveva raggiunto 8,34 trilioni di rupie (112,48 miliardi di dollari). Non ha ancora fornito dati più aggiornati.

(1 USD = 74.2400 rupie indiane)