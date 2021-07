I calcoli di protezione della privacy sulla blockchain possono prevenire le violazioni

Xu Fei È co-fondatore e CEO di ARPA. Felix si è laureato alla New York University in finanza e sistemi informativi. Negli ultimi sei anni, Felix si è impegnato in investimenti di capitale di rischio in tecnologie finanziarie, big data e startup di intelligenza artificiale. Di recente, Felix ha guidato la ricerca nel settore blockchain e i primi investimenti in Fosun Group, uno dei più grandi conglomerati in Cina.

Nel 19° secolo, i colossi dell’industria americana hanno guadagnato fama sfruttando il loro controllo su risorse tangibili come il petrolio e l’acciaio. Oggi, i giganti aziendali stanno cercando di ottenere maggiore ricchezza raccogliendo dati sui consumatori. Ma ora, come allora, i benefici dell’accumulo di tali risorse sono accompagnati da un grosso rischio d’impresa: lo spillover.

