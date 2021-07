I candelabri indicano la strada per il trading logico

nel Comprensione del grafico a candele di base Abbiamo studiato la storia e le basi dell’arte dei grafici a candele giapponesi. Qui abbiamo uno studio più approfondito su come analizzare i pattern delle candele.

Principi dietro l’arte

Prima di imparare ad analizzare Candeliere Per il grafico, abbiamo bisogno di capire il pattern delle candele: a tutti gli effetti, è solo la reazione di un trader al mercato in un momento specifico. Il fatto che gli esseri umani reagiscano spesso collettivamente alle situazioni consente all’analisi del grafico a candele di funzionare.

Molti investitori si riversano nel mercato azionario Bolla di Internet Prima di questo, non aveva mai acquistato azioni di società quotate. Il volume degli scambi in alto ha battuto i record e il denaro intelligente ha iniziato a lasciare il mercato azionario.Centinaia di migliaia di nuovi investitori con computer e nuovi conti di trading online sono seduti alle loro scrivanie a comprare e vendere azioni società di rete Il gusto del momento. Come i lemming, questi nuovi giocatori hanno portato la loro avidità a un livello senza precedenti e poco dopo hanno visto il crollo del mercato.



JDSU mostra il grafico a candele lunghe da agosto 1999 a marzo 2000.

Diamo un’occhiata a ciò che piaceva di più a molti investitori in quel momento. La dimostrazione di JDS Uniphase nell’immagine sopra è una lezione su come identificare un grafico a candele rialzista a lungo termine.Questo tipo di candela si è formata quando il prezzo delle azioni della società è passato dall’area $ 25 alla fine di agosto 1999 a oltre $ 140 nel marzo 2000 Figura. Basta guardare le lunghe candele verdi che i numeri appaiono durante il viaggio di sette mesi.

Modalità di analisi

I trader devono ricordare che un pattern può contenere solo una candela, ma può anche contenere più o una serie di candele in più giorni di negoziazione.

Un tipo inversione Un grafico a candele è un gruppo o una serie di candele, che di solito mostra l’inversione di tendenza del titolo o della merce analizzata. Tuttavia, determinare le tendenze può essere molto difficile. Forse questo è spiegato meglio da Gregory L. Morris nel suo capitolo sul classico libro di John J. Murphy “Technical Analysis of Financial Markets”:

Una considerazione seria che deve essere utilizzata per determinare se un modello è rialzista o ribassista è la tendenza del mercato prima del modello. Non puoi avere un modello di inversione rialzista in un trend rialzista. Puoi avere una serie di candele che assomigliano a un modello rialzista, ma se la tendenza è in aumento, non è una candela giapponese rialzista. Allo stesso modo, una candela di inversione ribassista non può apparire in una tendenza al ribasso.



I trader che portano il grafico a candele giapponesi a un nuovo livello leggeranno che potrebbero esserci fino a 40 o più pattern che indicano un’inversione.L’inversione di un giorno forma una candela, per esempio martello con L’impiccatoIl martello è l’ombrello che appare dopo il calo del prezzo, secondo gli esperti delle candele nasce dall’azione di “martellare” il fondo. Se un’azione o una merce scende in apertura e il prezzo scende durante la sessione di trading, ma torna vicino al prezzo di apertura alla chiusura, i professionisti lo chiamano martello.

Una persona impiccata è molto importante da conoscere e capire.È un ombrello, dopo un periodo di sviluppo assemblaggioL’ombra dovrebbe essere lunga il doppio del corpo. L’impiccato che appare dopo una lunga assemblea dovrebbe attirare l’attenzione e agire.Se il trading range del giorno dell’ordine è superiore all’intero trading range del giorno precedente, allora divario Può essere datato.

Diamo un’occhiata a due grafici, uno è un martello e l’altro è un impiccato. Il primo grafico Lucent Technologies mostra un classico impiccato. Dopo tre giorni di aumento dei prezzi, sono apparse persone che si impiccavano. Il giorno successivo, il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 20%.tonnellata



Il modello base dell’uomo appeso nella tabella di Lucent Technology.

Il secondo grafico mostra il grafico del martello del prezzo di negoziazione di Nortel Networks nel 2001 tra 55-70 dollari USA. Il martello è apparso due giorni dopo la caduta del prezzo e ha efficacemente impedito il declino, segnando l’inizio di una corsa di nove giorni di prezzi delle azioni in aumento di $ 11.



Il pattern del martello sul grafico Nortel nel 2001.

Per coloro che desiderano esplorare più in profondità questo campo dell’analisi tecnica, dai un’occhiata al libro di Steve Nison. Ha scritto molti libri di testo che possono essere utilizzati anche dai principianti per comprendere meglio i grafici a candele.

Linea di fondo

Il fatto che gli esseri umani reagiscano spesso collettivamente alle situazioni rende utile l’analisi del grafico a candele. Comprendendo cosa ti dicono questi modelli, puoi imparare a prendere le migliori decisioni di trading, non solo a seguire la tendenza.Ricorda che questi sono i tuoi soldi—Investilo saggiamente.