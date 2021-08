I candidati si ritirano dalle elezioni collettive degli avvocati di Hong Kong per problemi di sicurezza Reuters

Il quotidiano ufficiale del Partito Comunista al potere, People’s Daily, ha dichiarato che la Law Society non dovrebbe diventare un “gruppo politicizzato” e ha definito la Law Society un “topo in corsa”.

Alcuni avvocati hanno affermato che la mossa di Rose era rara per un avvocato del settore aziendale generalmente di basso profilo, dicendo che era un segno di tensione in città.

Un portavoce del governo ha detto a Reuters in risposta a una domanda inviata via e-mail: “Chiunque abbia motivo di credere che la propria sicurezza sia minacciata può chiedere aiuto alla polizia”.

L’avvocato Jonathan Rose ha dichiarato in una nota: “Per la sicurezza mia e della mia famiglia, annuncio che intendo ritirare il mio nome come candidato”, ma non ha specificato il rischio di spingere questo come un passo raro.

HONG KONG (Reuters)-Sabato, un membro di un gruppo di avvocati professionisti di Hong Kong ha ritirato la domanda per la rielezione la prossima settimana, citando preoccupazioni per la sicurezza sua e della sua famiglia.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.