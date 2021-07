I casi di COVID-19 a Sydney aumentano mentre la polizia blocca le proteste Reuters

3/3 © Reuters. Nei sobborghi di Annandale, Sydney, la polizia ha ispezionato le auto che entravano in città durante le operazioni delle forze dell’ordine per impedire che i manifestanti anti-blocco si radunassero durante il blocco per frenare la diffusione dell’epidemia di coronavirus (COVID-19).



MELBOURNE (Reuters) – I casi di coronavirus di Sydney hanno continuato a crescere sabato mentre la polizia ha bloccato l’area centrale della città e ha impedito le previste proteste anti-blocco.

210 casi di COVID-19 infetti localmente sono stati segnalati a Sydney e nelle aree limitrofe, che sono sotto stretto isolamento per diverse settimane mentre combattono l’epidemia della variante altamente contagiosa del Delta. I dati di sabato hanno portato l’epidemia a 3.190 casi.

Il blocco è durato almeno fino alla fine di agosto e ha scatenato violente manifestazioni lo scorso fine settimana, con i manifestanti che hanno promesso di tornare in piazza sabato.

Tuttavia, la polizia ha chiuso la stazione ferroviaria, ha proibito ai taxi di far scendere i passeggeri nel centro della città e ha dispiegato 1.000 agenti di polizia per istituire posti di blocco e disperdere eventuali gruppi.

I media australiani hanno riferito che gli organizzatori del raduno di sabato hanno esortato i loro seguaci a evitare di radunarsi e raggrupparsi in futuro.

Un sondaggio condotto alla fine di luglio da Utting Research, una società di ricerche di mercato nel New South Wales, ha mostrato che solo il 7% delle persone ha sostenuto le manifestazioni. Il rispetto delle norme sulla salute pubblica è sempre stato uno dei motivi principali del successo dell’Australia nel controllo della pandemia.

Sebbene lotti con il picco di infezione, principalmente la variante delta, l’Australia è riuscita sostanzialmente a contenere la sua epidemia, con un totale di oltre 34.000 casi e 924 decessi.

Il paese ha incontrato grandi difficoltà nella vaccinazione e venerdì il governo ha detto che ci vorranno diversi mesi prima che i confini australiani riaprano. [

