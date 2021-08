I colli di bottiglia dei trasporti prolungheranno la turbolenza della catena di approvvigionamento

La chiusura del terzo terminal portuale per container più trafficato del mondo è solo l’ultimo segnale che l’anno prossimo potrebbero verificarsi turbolenze marittime, che rappresentano una minaccia per la crescita economica globale, poiché i ritardi a lungo termine e l’aumento dei costi di trasporto possono portare a una domanda insoddisfatta e aumentare i consumatori prezzo.

La scorsa settimana, lo scoppio del nuovo coronavirus ha portato alla chiusura parziale del porto di Ningbo-Zhoushan, con conseguente sospensione delle navi portacontainer in entrata e in uscita, riducendo la capacità del porto di un quinto. In precedenza, a maggio è scoppiata un’altra epidemia in Cina, che ha causato la chiusura del terminal di Shenzhen Yantian per tre settimane e ha avuto un effetto a catena sulle spedizioni internazionali.

Il continuo aumento dei prezzi delle spedizioni e le continue strozzature nei porti di tutto il mondo hanno esacerbato una serie di problemi che interessano la catena di approvvigionamento. Questi includono l’inasprimento dei semiconduttori e l’aumento dei prezzi delle materie prime, nonché una carenza di conducenti di camion a causa del fatto che i rivenditori si riforniscono prima della stagione degli acquisti.

Importatori ed esportatori stanno lottando per recuperare i costi causati dall’aumento dei costi di trasporto: il costo del trasporto di un container da 40 piedi dalla Cina alla costa occidentale degli Stati Uniti è salito a circa 15.800 dollari, dieci volte il livello prima della pandemia Secondo il fornitore di dati Freightos, il mese scorso.

Questa interruzione è iniziata nella seconda metà dello scorso anno, quando una pandemia ha colpito, i vettori hanno sospeso i voli e la domanda di merci è diminuita, ma poi ha bloccato i consumatori che ordinavano prodotti online a un ritmo senza precedenti.

Gli sforzi delle compagnie di navigazione per recuperare il ritardo sono stati frustrati dal blocco del Canale di Suez e dalla chiusura del terminal di Yantian a marzo, nonché dalle restrizioni alle frontiere e dall’assenza di lavoratori portuali.

La chiusura parziale a tempo indeterminato di Ningbo-Zhoushan è l’ultimo problema che potrebbe esacerbare la pressione logistica globale. Le compagnie di navigazione hanno già iniziato a cancellare gli scali nei porti cinesi vicino a Shanghai.

Secondo i rapporti, circa 350 navi portacontainer in grado di trasportare quasi 2,4 milioni di scatole da 20 piedi stanno aspettando nei porti di tutto il mondo. Valore della naveI dati di Clarksons Platou Securities mostrano che la congestione sta peggiorando e la capacità inutilizzata della flotta globale ha raggiunto il 4,6%, rispetto al 3,5% del mese scorso.

Lars Mikael Jensen, capo della rete oceanica globale di Maersk, il più grande gruppo di spedizioni di container al mondo, ha convenuto che dall’emergere della variante Delta di Covid, la situazione non ha mostrato segni di miglioramento.

“In generale, la situazione non è migliorata”, ha detto, aggiungendo che la rete dei trasporti marittimi “è ancora molto stretta, basta una piccola cosa e si torna a un quadrato o un quadrato in meno”.

John Glenn, capo economista della Chartered Purchasing and Supply Association, ha affermato che l’aumento esplosivo delle tariffe di trasporto dei container e i ritardi nelle forniture avranno importanti conseguenze.

Sebbene abbia sottolineato che l’offerta della maggior parte delle materie prime è ancora “sufficiente anche se non molto abbondante”, il problema è particolarmente evidente per i prodotti ingombranti e di basso valore, come le schiume e le luci colorate dei fornitori di mobili.

“Ora è la chiave per rifornire l’Europa durante il periodo natalizio”, ha detto Glenn. La prevista carenza di materie prime stagionali farà salire l’inflazione perché “non esiste una soluzione a breve termine e il problema non scomparirà presto”.

La compagnia aerea tedesca Hapag-Lloyd stima che questa interruzione non si attenuerà fino al primo trimestre del prossimo anno. Ma il CEO Rolf Habben Jansen ha anche avvertito che la data potrebbe essere ritardata a causa della forte domanda.

Ha detto: “Alcune industrie hanno una produzione record, molte misure di stimolo e bassi livelli di scorte”.

Oltre ai settori più gravemente colpiti come quello automobilistico e tessile, sempre più aziende riferiscono di avere difficoltà a soddisfare la domanda e a far fronte alle pressioni per aumentare i prezzi.

In Europa questi effetti si sono riflessi nella debole produzione industriale estiva. “Le interruzioni della catena di approvvigionamento possono mettere sotto pressione la produzione industriale nella zona euro per un periodo di tempo”, ha affermato George Barkley, capo economista della zona euro e del Regno Unito presso Nomura Securities.

Queste interruzioni hanno spinto i produttori e i rivenditori più grandi a considerare di rafforzare le loro catene di approvvigionamento detenendo più scorte, doppi acquisti e persino spostando la produzione. Ma questo ha un prezzo e per molte piccole aziende è diventata una questione di sopravvivenza.

“Penso che questa sia la più grande minaccia per l’economia in questo momento. Sta appena iniziando a essere colpita”, ha affermato Philip Edge, CEO dello spedizioniere con sede a Manchester Edge Worldwide Logistics. “Immaginate se il prezzo del petrolio aumenta da 20 dollari al barile a 200 dollari al barile, allora questo è equivalente a ciò che sta accadendo ora”.

Sebbene questo confronto sia impreciso – la spedizione fissa più prezzi nei contratti a lungo termine che nel mercato petrolifero – illustra le pressioni affrontate dalle industrie che si affidano al trasporto a lunga distanza.

James Hookham, segretario generale del Global Shippers Forum, ha affermato che il dolore è particolarmente grave per le aziende dei paesi in via di sviluppo che riforniscono i mercati occidentali.

“La ragione per uccidere queste compagnie è il ritardo tra il costo più elevato di ogni viaggio e la prossima opportunità che rinegoziano con i loro clienti, che può richiedere da 9 a 12 mesi”, ha affermato.