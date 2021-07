I colloqui sulla Libia sostenuti dall’ONU non raggiungono il consenso sulle elezioni Reuters

Giovedì, Kubis ha descritto l’incontro del giorno come “difficile” e ha esortato i delegati a evitare “comportamenti irrispettosi e attacchi personali”, ma non ha approfondito.

L’elezione sarà un passo fondamentale negli sforzi della comunità internazionale per portare stabilità in Libia Dalla rivolta contro Gheddafi, sostenuta dalla NATO nel 2011, la Libia è stata in subbuglio.

L’incontro si è svolto in un albergo a circa 15 chilometri (9 miglia) da Ginevra, è stato prolungato fino al quinto giorno di venerdì ed è stato difficile per i delegati raggiungere un accordo. Si prevede che gettino le basi costituzionali per le elezioni presidenziali e parlamentari entro il 1° luglio.

“Questo non è di buon auspicio per la credibilità e la rilevanza futura del LPDF (Libyan Political Dialogue Forum)”, ha affermato. “Vi incoraggio a continuare a negoziare tra di voi per trovare compromessi praticabili e consolidare la vostra unità”.

Raisedon Zenenga, assistente segretario generale e coordinatore della missione della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), ha invitato i partecipanti a continuare i loro sforzi e discuteranno di quello che è stato descritto come un “dibattito violento” segnato dalla minaccia di uno sciopero.

Ginevra (Reuters)-Dopo una settimana di colloqui venerdì sera vicino a Ginevra, il vice rappresentante della Missione delle Nazioni Unite in Libia ha affermato che i colloqui avviati dalle Nazioni Unite volti a spianare la strada alle elezioni libiche di fine dicembre hanno non è riuscito a trovare un terreno comune.

