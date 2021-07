I commercianti al dettaglio rappresentano il 10% del volume degli scambi di azioni statunitensi – Morgan Stanley – shareandstocks.com

Sciocco variegato

Venerdì scorso, le azioni di Virgin Galactic Holdings (NYSE: SPCE) hanno reagito in modo sorprendentemente forte alla notizia che i regolatori hanno finalmente aperto la strada alla compagnia per inviare passeggeri nello spazio. L’annuncio di Virgin Galactic di venerdì secondo cui la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha approvato la compagnia per il volo spaziale passeggeri è senza dubbio una buona notizia, ma è comunque sorprendente vedere il prezzo delle azioni della compagnia aumentare del 30% in base all’annuncio. Del resto, anche se non ci sono novità, si presume che l’approvazione della FAA e l’atteso recupero di Virgin Galactic dopo una serie di battute d’arresto siano un motivo importante per il rialzo del 40% del titolo a maggio.

