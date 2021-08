I composti emessi per violazione della SOP a Kuching hanno raggiunto RM3.6 milioni da maggio

Kuching (29 agosto): a partire da venerdì, durante il periodo dell’Ordine di controllo del movimento 3.0, la polizia ha emesso avvisi composti per un totale di 3,6 milioni di ringgit relativi a violazioni delle procedure operative standard (SOP) da parte del distretto di polizia di Kuching.

Il capo della polizia del distretto di Kuching, ACP Ahsmon Bajah, ha dichiarato che da maggio sono stati emessi 1.382 avvisi sui composti. nei luoghi pubblici (79).

“Ci sono anche violazioni del rafforzamento dell’ordine di controllo del movimento (58 casi), esercizio non autorizzato di locali (39 casi), ingresso non autorizzato in locali commerciali (22 casi), attraversamento non autorizzato di quartieri (17 casi) e altri atti illeciti ( 67 casi). Inizio),” ha detto. Lo ha detto oggi in una nota.