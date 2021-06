I consumatori continuano a fare acquisti. Perché è il momento di acquistare azioni Darden. – Shareandstocks.com

I consumatori americani non sono ancora pronti a rinunciare al consumo: questa è una buona notizia per le aziende che hanno ciò che i consumatori vogliono.

L’ultima prova di forti consumatori statunitensi arriva da venerdì Dati sulla spesa per consumi personali, Il che dimostra che i consumatori stanno ancora consumando, anche se questo numero non è aumentato rispetto a un mese fa. Ma non abbiamo davvero bisogno di questi dati per sapere che le persone si sentono più che arrossire. Hanno più soldi che mai…Il tasso di risparmio a maggio è stato del 12,4%-E probabilmente sarà speso.

Pertanto, JPMorgan Chase prevede che la spesa per consumi personali crescerà del 19,6% su base annua nel secondo trimestre del 2021, del 12% nella seconda metà dell’anno e del 9,7% nel primo trimestre del 2022. I temi per i prossimi trimestri”, ha scritto Dubravko Lakos-Bujas, stratega di JPMorgan Chase.

Tuttavia, non è un consumatore qualsiasi. Lakos-Bujas ha sottolineato che il punto debole del prossimo anno saranno le famiglie a reddito medio, non le famiglie ad alto o basso reddito. Se questi diventano realtà, non sentiranno la mancanza di controlli di stimolo, perché i consumatori a basso reddito possono o essere colpiti da imposte sul reddito più elevate. Spenderanno anche più soldi in servizi piuttosto che in materie prime, promuovendo così lo sviluppo di industrie come hotel, compagnie aeree e ristoranti.

Lakos-Bujas ha spiegato: “Man mano che le preoccupazioni per il COVID scompaiono e la liquidità si normalizza ulteriormente, le abitudini di consumo di questo gruppo diventeranno un importante catalizzatore per promuovere il consumo dai beni ai servizi”.

Il ristorante è un posto che vale la pena vedere. L’indice S&P 500 Restaurant è aumentato solo dell’8,2% nel 2021, quasi 6 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Indice Standard & Poor’s 500di

È aumentato del 14% poiché gli investitori aspettavano il ritorno di più consumatori e si preoccupavano dei rischi posti da una carenza di lavoratori.Queste preoccupazioni hanno pesato sulle azioni della società madre di Olive Garden

Ristorante Dutton

(DRI), il prezzo delle sue azioni è sceso del 12% dal 26 marzo al 18 giugno.

Potrebbero essere esagerati. Guadagni del rapporto Dutton Giovedì, il suo profitto di 2,03 dollari per azione ha facilmente superato le aspettative di 1,79 dollari. Fornisce anche una guida forte. I rischi esistono ancora: i prezzi delle materie prime aumentano e il costo del lavoro aumenta più rapidamente, ma le aziende dovrebbero essere in grado di aumentare i prezzi per compensare. Dutton ha anche affermato che il numero di ristoranti dovrebbe essere ridotto del 10% rispetto a prima della pandemia, il che significa che potrebbe anche guadagnare quote di mercato.

Pertanto, analista MKM Partners Brett Levy L’aggiornamento di Dutton da neutrale a acquisto, con un prezzo obiettivo di $ 168, un aumento del 17% dal prezzo di chiusura di venerdì di $ 144,11. “Ora crediamo che il background del ristorante a servizio completo offra un’opportunità favorevole per la continua crescita delle vendite di Dutton”, ha scritto. “Grazie alla generazione e all’utilizzo di flussi di cassa solidi ed equilibrati, riteniamo che il titolo di Dutton possa tornare alla sua posizione migliore”.

Sì, Dutton ha guadagnato l’11% la scorsa settimana, il che ha compensato alcune delle perdite. Ma la sua prossima fase dovrebbe essere appena iniziata.

