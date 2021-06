I creditori possono decorare la mia IRA?

A seconda dello stato in cui vivi, il tuo conto pensionistico individuale (IRA) può essere sequestrato da molti creditori.A differenza dei piani 401(k) o di altri strumenti di risparmio previdenziale qualificati, configurati separatamente Tradizionale, Ross, SEP, E SIMPLE IRA non sono inclusi in Legge sulla sicurezza del reddito da pensione dei dipendenti (ERISA). Sebbene i piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro siano protetti al 100% dai creditori, i conti personali dell’IRA non ricevono la stessa protezione.

Punti chiave La tua IRA può essere sequestrata dal governo per pagare il tuo debito federale.

Gli Stati possono stabilire le proprie regole in merito al sequestro dell’IRA per ripagare i debiti, e queste regole variano ampiamente.

I debiti legati alle relazioni familiari, come il mantenimento dei figli e gli alimenti, sono uno dei motivi più comuni per cui gli Stati si impadroniscono dell’IRA.

Esenzione federale

Ad eccezione delle esenzioni parziali per fallimento, non ci sono esenzioni IRA regolamentate a livello federale decorazioni. Pertanto, i tuoi risparmi per la pensione possono essere utilizzati per rimborsare qualsiasi debito federale.Il debito federale più comune rimborsato con il sequestro dei fondi dell’IRA è dovuto Agenzia delle Entrate (IRS).

I sequestri federali dell’IRA sono più comunemente usati per rimborsare le tasse all’IRS.

Esenzione dal fallimento

Ci sono alcune federazioni Proteggi la tua IRA Se dichiari bancarotta. Tuttavia, la protezione illimitata incoraggia coloro a rischio di fallimento a depositare tutti i loro soldi nell’IRA per evitare di pagare i creditori. Per prevenire questo abuso, Legge sulla prevenzione degli abusi fallimentari e sulla protezione dei consumatori Nel 2005, l’esenzione dall’IRA era limitata a 1 milione di dollari USA, modificata ogni tre anni. A partire dal 2021, il limite è di 1.362.800 dollari.

Immunità statale

Ogni stato può scegliere di conformarsi al sistema di esenzione federale o creare il proprio sistema di esenzione, quindi le esenzioni specifiche per i sequestri dell’IRA possono variare da stato a stato. Fatta eccezione per l’IRS o altri creditori federali, gli stati possono limitare l’accesso di tutti i creditori ai fondi dell’IRA. In alcuni stati, come New York, l’IRA è completamente esente da qualsiasi sequestro non federale.

In altri stati, gli IRA sono esenti da tasse a determinate condizioni. Un requisito comune è che l’esenzione si applichi solo ai fondi depositati più di 120 giorni prima della dichiarazione di fallimento. Un’altra esenzione si applica alla quantità di IRA che ritieni necessaria per sostenere te, il tuo coniuge e le persone a carico. Alcuni stati fissano un limite a questo importo, mentre altri no. Nella maggior parte degli stati, anche i fondi dell’IRA non sono protetti se il proprietario del conto deve dei soldi a causa di una sentenza relativa al debito di un rapporto familiare.

Debito da rapporti di parentela

A seconda del tuo stato, ci sono molti debiti legati ai rapporti familiari che possono portare a sequestri dell’IRA. Sostegno all’infanzia È una delle cause più comuni dei sequestri dell’IRA. In molti stati, incluso il Kentucky, Colorado, E i fondi della Louisiana-IRA non sono protetti dalle decisioni del tribunale, che sono legate al mantenimento o agli alimenti scaduti dei figli.

In altri stati, la tua IRA può anche essere sequestrata per soddisfare altri tipi di sentenze sulle relazioni domestiche. Oltre agli arretrati per il mantenimento dei figli, Kentucky, Stato della Louisiana Il Rhode Island consente inoltre ai sequestri di soddisfare i requisiti per gli alimenti. Il Wisconsin consente il sequestro dei fondi dell’IRA per adempiere agli ordini del tribunale relativi all’annullamento del matrimonio, al divorzio o alla separazione legale.

Esenzione penale per recesso anticipato

Qualsiasi distribuzione ricevuta dalla tua IRA prima di compiere 59 anni e mezzo sarà solitamente soggetta a una sanzione fiscale del 10%. Sfortunatamente, questo vale anche per qualsiasi importo prelevato per rimborsare i creditori prima del raggiungimento dell’età pensionabile. Tuttavia, se la tua IRA viene sequestrata per estinguere il debito con l’IRS, la multa viene revocata.