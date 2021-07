I creditori possono sequestrare i miei risparmi di vecchiaia?

Nella maggior parte dei casi, i creditori non saranno in grado di utilizzare i risparmi in tuo possesso tramite piani 401 (k), piani pensionistici o altri tipi di piani pensionistici sponsorizzati dal datore di lavoro. Tuttavia, il governo federale è un’eccezione. L’IRS può sequestrare questi tipi di beni pensionistici per far rispettare le tasse federali.Inoltre, i beni detenuti nel piano sponsorizzato dal datore di lavoro possono essere forniti all’ex coniuge per soddisfare Ordine qualificato per le relazioni familiari.

Se i tuoi averi pensionistici sono detenuti in un’IRA tradizionale o Roth, questi fondi sono protetti solo nelle procedure fallimentari. Fino a $ 1.000.000 in fondi dell’IRA possono essere esentati dalla massa fallimentare.

Tutela dei creditori generali

Piano pensionistico basato sul “Piano pensionistico” Legge sulla sicurezza del reddito da pensione dei dipendenti (ERISA) La maggior parte è protetta da creditori, procedure fallimentari e decisioni giudiziarie. I piani ERISA sono sviluppati dal tuo datore di lavoro e includono piani 401(k), piani pensionistici, SEMPLICE IRA, piani semplificati per i dipendenti (SEP), piani di partecipazione azionaria dei dipendenti e piani di partecipazione agli utili.

I conti ERISA ricevono un’ulteriore protezione in caso di fallimento alle seguenti condizioni Legge sulla prevenzione degli abusi fallimentari e sulla protezione dei consumatori (BAPCPA). Se entri nella procedura di fallimento, puoi esentare le attività del conto ERISA ammissibili dalla tua massa fallimentare.

I conti tradizionali o Roth IRA sono protetti solo dai creditori nelle procedure fallimentari. BAPCPA ti consente di esentare fino a $ 1.000.000 di attività dell’IRA dalla massa fallimentare. Questa protezione si applica alla somma dei tuoi account IRA, non a ciascun account individualmente. Il valore in dollari viene adeguato annualmente. Inoltre, queste esenzioni non si applicano ai fondi pensione trasferiti da un conto ERISA a un’IRA.

Alcuni stati scelgono di ritirarsi dalla protezione fallimentare federale e utilizzano le proprie leggi per determinare l’immunità fallimentare. Tuttavia, anche se vivi in ​​uno di questi stati, BAPCPA proteggerà il tuo avere di vecchiaia.

Nessuna protezione contro la Fed

Sebbene ERISA protegga i conti pensionistici dalla maggior parte dei creditori, non si applica a Agenzia delle Entrate (IRS)Ciò significa che il governo federale può sequestrare i tuoi beni 401 (k) o del piano pensionistico per far rispettare le tasse federali o per riscuotere commissioni in base a sentenze di accertamenti fiscali non pagati.Inoltre, questi beni possono essere forniti all’ex coniuge per soddisfare Ordine qualificato per le relazioni familiari.

La clausola anti-alienazione ai sensi dell’ERISA impedisce ad altri tipi di creditori di accedere ai conti pensionistici del datore di lavoro. Secondo ERISA, questi fondi sono detenuti dall’amministratore del piano a tuo vantaggio e non ti è consentito vendere, trasferire o rinunciare ai tuoi diritti a piacimento. Una volta prelevato come reddito, questi fondi appartengono a te. Prima di ciò, sono di proprietà dell’amministratore del piano (il tuo datore di lavoro) e non può rilasciarli a nessuno diverso da te.

Alcuni stati scelgono di ritirarsi dalla protezione federale in caso di fallimento, ma le regole federali in materia di fallimento proteggono i tuoi averi pensionistici anche se vivi in ​​uno di questi stati.

cosa sai fare

I fondi detenuti in piani pensionistici qualificati come 401 (k) e piani pensionistici sono in gran parte non protetti dai creditori, mentre gli IRA tradizionali e Roth sono protetti dalle leggi federali fallimentari. Per garantire la piena esenzione dalla procedura fallimentare dai piani pensionistici qualificati all’IRA, è utile creare un account separato per questi beni.