I critici affermano che NFT danneggerà l’ambiente, ma un progetto DailyCoin sta ribaltando il copione

I critici affermano che la NFT danneggerà l’ambiente, ma un progetto sta ribaltando il copione



Dal 2012, i token non fungibili (NFT) circolano nel circolo delle criptovalute. L’anno scorso, con la prima grande serie mainstream lanciata sul sito Web Top Shot NFT della NBA, le vendite annuali di NFT hanno superato i 315 milioni di dollari USA in tutto il mondo. Secondo Reuters, da allora, la domanda di NFT è aumentata nella prima metà del 2021 e le vendite globali totali hanno finora superato i 2,5 miliardi di dollari.

Le due ragioni principali per la crescente adozione e vendita di NFT sono che agli umani piace collezionare cose e le NFT sono programmate per essere scarse. La teoria economica di base afferma che la scarsità di quasi tutto ciò che è richiesto aumenterà il suo prezzo.

Altri attributi di NFT sono:

Persistenza digitale: finché la blockchain che costruiscono continuerà ad esistere, continueranno ad esistere

Non possono essere copiati o falsificati: chiunque può controllare la blockchain per confermare la loro autenticità

Proprietà dimostrabile: se l’NFT è programmato per la rivendita, può essere trasferito

Tecnicamente parlando, NFT è un’applicazione software che programma condizioni specifiche nel suo codice informatico. Una volta soddisfatte queste condizioni, questo codice consente di acquistare, vendere o trasferire NFT ad altri, quindi sono fondamentalmente contratti intelligenti che verificano la prova di proprietà. I contratti intelligenti sono parti di software che vengono eseguite automaticamente e non possono essere modificate una volta che sono online. Come parte della blockchain, è possibile aggiungere ulteriori transazioni all’NFT, ad esempio se viene venduto un nuovo proprietario, ma i termini iniziali dello smart contract NFT non possono essere modificati.

Il recente aumento di popolarità degli NFT ha innescato un’impennata nel controllo su come vengono prodotti gli NFT, in particolare il loro impatto ambientale. Negli ultimi mesi, i principali media hanno criticato le NFT perché la grande quantità di elettricità utilizzata per creare e vendere NFT sulla blockchain sottostante rappresenta un potenziale rischio per l’ambiente.

I critici ambientali della NFT hanno sottolineato che l’arte digitale deve condividere l’onere ambientale della blockchain: attualmente supporta la maggior parte delle NFT. Si ritiene generalmente che Ethereum consumi la stessa quantità di elettricità ogni anno di piccoli paesi come l’Ungheria o il Qatar, con conseguente corrispondente impronta di carbonio. Sebbene i programmatori di Ethereum stiano lavorando duramente per migrare a un modello di consenso proof-of-stake rispettoso del carbonio, attualmente utilizza un protocollo POW (Proof of Work) ad alta intensità energetica.

In un’intervista esclusiva con DailyCoin, Colin Platt, il co-fondatore di Unifty, ha affermato che i creatori non dovrebbero essere umiliati o puniti per aver creato arte a causa del “cambiamento climatico”.

“Non sarò coinvolto nel mining e nella prova del lavoro, difendendolo o gettandolo sotto il bus, ma questo è qualcosa che abbiamo studiato e pensiamo che ci siano altre opzioni. Ci sono altre blockchain che non funzionano su POW.

Fornire NFT su prova di partecipazione offre alle persone un’opzione che non necessariamente hanno, perché la maggior parte delle NFT deve funzionare su Ethereum, perché è in gran parte l’unica opzione finora. “Unifty è una piattaforma di infrastruttura NFT che attualmente gira su otto blockchain, tra cui Binance Smart Chain (BSC) e Polygon MATIC.

Platt ha affermato che avere altre opzioni blockchain che operano sul consenso Proof of Stake (PoS) che consuma energia può aiutare a ridurre i problemi di impatto ambientale, o almeno la percezione del problema.

“Ci sono altre opzioni blockchain disponibili, come BSC, Avalanche, Celo, che hanno già utilizzato Proof of Stake, o Moonbeam, che si trova all’interno dell’ecosistema Polkadot. Per coloro che sono preoccupati per il cambiamento climatico, le questioni ambientali e la sostenibilità, queste sono All It’s a good choice Quando gli NFT non erano precedentemente disponibili come opzione, Unifity ha reso disponibili gli NFT su queste blockchain POS. dollari a decine di migliaia di dollari Problemi economici che vanno da decine di milioni di dollari. Platt ammette che queste preoccupazioni sono ragionevoli:

“Ci sono molti NFT creati e venduti a prezzi elevati. Ma per la gente comune, non c’è una ragione davvero ovvia per cui queste cose siano vendute per così tanti soldi. Queste grandi vendite sollevano altre domande, come ad esempio a chi sono vendute, e il denaro da Dove venire e dove andare. Anche nel circolo delle criptovalute, alcune persone sono preoccupate se alcune di queste vendite NFT siano truffe della prossima generazione di esplosioni e crolli”. Ha detto che la soluzione a questo problema di percezione è quello di cambiare la proposta di valore delle NFT dalla novità come una necessità.

“Le NFT devono essere utili, devono essere preziose, devono avere una comunità, devono essere ciò che le persone vogliono e con cui le persone vogliono connettersi. La nostra opinione in Unifty è che le NFT sono più ampie dell’arte. Le NFT sono una sorta di La nuova struttura dei dati rende più facile per le persone creare cose nuove di zecca.

Può essere arte, può essere un gioco, può essere community e social token o può essere un prodotto finanziario. Questa potrebbe essere una vasta gamma. Il modello crea quindi un’opportunità per le persone che utilizzano questi NFT per consentire loro di interagire in modo significativo tra loro e con i creatori. Questa partecipazione migliora ulteriormente la proprietà unica o semi-unica associata a un dato NFT. “

d’altra parte

Nonostante la mancanza di prove scientifiche chiare, la narrativa negativa sull’impatto ambientale delle criptovalute e delle NFT è difficile da scuotere.

Sebbene i media abbiano spesso citato un rapporto secondo cui le emissioni di Bitcoin aumenterebbero la temperatura globale di 2˚C, hanno opportunamente omesso di menzionare che ci sarebbero voluti 30 anni al di sotto della capacità massima.

Guarda l’intera intervista qui:

E-mail newsletter

Iscriviti per ottenere l’altro lato della crittografia

Aggiorna la tua casella di posta e invia le nostre scelte dell’editore DailyCoin direttamente alla tua casella di posta una volta alla settimana.

[contact-form-7]

Puoi annullare l’iscrizione in qualsiasi momento con un solo clic.

Continua a leggere DailyCoin