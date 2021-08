I dati della Cina peggiorano il sentiment globale, i futures cadono Reuters

Istituti di credito sensibili ai tassi di interesse Gruppo Goldman Sachs Società (Borsa di New York:), Morgan Stanley (codice NYSE:), Bank of America (codice NYSE:), JPMorgan Chase & Co. (codice NYSE:), banca FuGuo (Borsa di New York :) & Co e Citigroup Inc (NYSE:) è sceso dallo 0,5% allo 0,8%. [US/]

Rapporti sugli utili della società, tra cui Obbiettivo Azienda (codice NYSE:), Wal-Mart (codice NYSE:) Azienda, Il deposito domestico Società (Borsa di New York:), Mercato di Robinhood Inc (NASDAQ:), Nvidia (NASDAQ:) Corp e Macy’s (NYSE:) saranno quotate alla fine di questa settimana.

Società energetica Halliburton (NYSE:) Co, Exxon Mobile (Borsa Valori di New York:), Chevron Corp (NYSE:), Occidental Petroleum (NYSE:) e Schlumberger NV (NYSE:) sono scese dallo 0,7% all’1,1%, a seguito del calo dei prezzi del greggio dopo che i dati hanno mostrato che l’attività economica della Cina è rallentata. [O/R]

© Reuters. Foto del file: La Borsa di New York è stata scattata il 16 aprile 2021 a Manhattan, New York City, USA. REUTERS/Carlo Allegri

