I datori di lavoro statunitensi hanno aggiunto 943.000 posti di lavoro a luglio, il più grande aumento mensile di posti di lavoro dall’agosto 2020, poiché più americani sono tornati a lavorare nell’ultimo mese mentre l’economia ha riaperto ampiamente. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,4% dal 5,9% di giugno e il numero di disoccupati è sceso di 782.000 a 8,7 milioni. Dipartimento del Lavoro (DOL).

Numero di americani che lavorano temporaneamente tempo di sosta C’è stato un calo di 572.000 a 1,2 milioni nel mese di luglio. Questo indicatore è sceso drasticamente dal massimo di 18 milioni di aprile 2020, ma è 489.000 in più rispetto al livello di febbraio 2020. Il numero di disoccupati permanenti è diminuito di 257.000 a luglio a 2,9 milioni, ma è ancora di 1,6 milioni in più rispetto a febbraio 2020.

Il tasso di partecipazione alla forza lavoro a luglio era ancora a un livello basso del 61,7%. Secondo i dati del Ministero del Lavoro, da giugno 2020 questo rapporto è rimasto all’interno di un intervallo ristretto compreso tra il 61,4% e il 61,7%, ovvero l’1,6% in meno rispetto a febbraio 2020. Occupazione non agricola Dopo aumenti salariali simili negli ultimi tre mesi, c’è stato un aumento da $ 0,11 a $ 30,54.

Dove sono le opportunità di lavoro?

La crescita dell’occupazione a luglio è stata guidata dalle industrie del tempo libero e dell’ospitalità, che sono state le più colpite durante la pandemia. L’industria ha aggiunto 380.000 posti di lavoro, due terzi dei quali provenivano dal reclutamento nei servizi di ristorazione e negli stabilimenti di ristorazione. L’area degli alloggi ha aggiunto 74.000 posti di lavoro, mentre l’area delle arti, dell’intrattenimento e del tempo libero ha aggiunto 53.000 posti di lavoro. Nonostante questi progressi, l’occupazione nel settore del tempo libero e dell’ospitalità è ancora inferiore del 10,3% rispetto a febbraio 2020, ovvero 10,3 milioni di posti di lavoro in meno rispetto al numero prima della pandemia. Con la ripresa dei casi di COVID-19 e i nuovi requisiti per le mascherine, i vantaggi aggiuntivi del settore potrebbero ristagnare in pochi mesi.





I tassi di disoccupazione di diverse razze continuano a indicare una ripresa irregolare, sebbene il comunicato di luglio abbia mostrato un miglioramento dei tassi di disoccupazione per i lavoratori di colore e le donne. Il tasso di disoccupazione femminile è sceso dal 5% al ​​4,5% e le lavoratrici di colore sono scese dal 9,2% all’8,2%.





Oltre alla forte crescita dell’occupazione a luglio, il Dipartimento del Lavoro ha anche rivisto i dati di giugno e maggio 2021 per riflettere l’aumento di più posti di lavoro. Il totale di maggio è aumentato di 31.000, da 583.000 a 614.000, mentre il totale di giugno è aumentato di 88.000, da 850.000 a 938.000.