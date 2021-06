I direttori di Boohoo dovranno affrontare la resistenza degli azionisti per abuso del lavoro dei fornitori

Poiché azionisti e consulenti hanno espresso preoccupazione per il ruolo dei suoi co-fondatori nello scandalo degli abusi sul lavoro che ha scioccato l’azienda di fast fashion, Boohoo dovrà affrontare la resistenza degli investitori durante la sua riunione annuale di questa settimana.

La scorsa estate, il gruppo di Manchester è stato colpito da nuove prove new Abuso di lavoro Tra i suoi fornitori britannici, anche pagando salari ben al di sotto del salario minimo, e da allora ha lavorato duramente per convincere gli azionisti che la produzione dei loro vestiti è conforme agli standard etici.

Institutional Shareholder Services e Glass Lewis sono due influenti consulenti di molte delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo e hanno proposto agli investitori di votare contro la rielezione del co-fondatore e direttore esecutivo dell’azienda di moda Carol Kane, sostenendo che Boohoo è sotto la sua supervisione del catena di approvvigionamento, possono svilupparsi problemi.

Il co-fondatore e presidente della società Mahmud Kamani è stato rieletto nel 2019 e quest’anno non dovrà votare. Ma Glass Lewis ha affermato di essere anche preoccupato per la sua esistenza, osservando che “il consiglio potrebbe essere più adatto a garantire una supervisione indipendente… Non ci sono potenziali conflitti che i dirigenti fondatori devono affrontare nei locali”.

Sébastien Thevoux-Chabuel, portfolio manager dei primi 20 azionisti di Comgest, ha dichiarato di votare contro la rielezione di diversi amministratori, tra cui Kane, a causa delle preoccupazioni sulla gestione da parte del consiglio di amministrazione delle questioni ambientali, sociali e di governance.

“Sebbene la società abbia ascoltato la nostra opinione… sta realizzando la sua roadmap ESG, ma non ha compiuto i progressi che ci aspettavamo in termini di composizione del consiglio e non può davvero rafforzare la governance degli affari ESG a livello di consiglio”, ha detto. il Financial britannico The Times. Ha anche votato contro il compenso esecutivo di Boohoo.

Glass Lewis ha dichiarato che Kane ha ricoperto il ruolo di co-CEO fino al 2019 e “ha svolto un ruolo diretto nella questione delle pratiche di governance insufficienti, che alla fine hanno portato agli attuali problemi della catena di approvvigionamento”.

ISS ha dichiarato che il voto contro Kane era giustificato perché era “considerata in ultima analisi responsabile di errori nella governance, nella gestione e nel monitoraggio dei rischi, che hanno causato danni significativi alla reputazione dell’azienda a causa delle cattive condizioni di lavoro. E paga Lester nella catena di approvvigionamento dell’azienda .”

La retribuzione dei dirigenti è diventata il più grande punto caldo per l’assemblea annuale degli azionisti di quest’anno nel Regno Unito. Società tra cui Informa, Rio Tinto e Cineworld hanno incontrato ribellioni su larga scala negli ultimi mesi.

Su scala globale, a causa della crescente attenzione agli investimenti sostenibili, gli azionisti stanno anche sostenendo sempre di più le risoluzioni ambientali e sociali durante l’assemblea annuale di quest’anno, comprese le risoluzioni sulla diversità dei dipendenti e le condizioni di lavoro.

Tuttavia, nonostante le critiche di Kane e di alcuni azionisti, è improbabile che perda i diritti di voto perché lei e la famiglia Kamani hanno una proprietà sostanziale: controllano congiuntamente il 28% delle azioni di Boohoo.

Secondo CapitalIQ, Jupiter, il più grande azionista indipendente di Boohoo, detiene poco meno del 10% delle azioni e supporta anche la rielezione di Kane.

Boohoo ha dichiarato: “È importante riconoscere che il consiglio ha intrapreso un’azione concertata nello sviluppo di un forte piano d’azione e di un rigoroso programma di cambiamento e ha ricevuto un buon feedback nelle discussioni con più azionisti istituzionali”.

I passaggi per Boohoo per diventare un’azienda più etica includono Assumi Brian Levison, Il giudice responsabile della supervisione delle indagini sullo scandalo delle intercettazioni telefoniche britanniche per monitorare la sua catena di approvvigionamento. Inoltre, collega alcuni bonus allo stato di avanzamento della questione.

L’amministratore delegato John Lighter, che si sta anche preparando per la rielezione, ha dichiarato al Financial Times questa settimana che “non vede l’ora di votare in modo molto fiducioso sulla rielezione di Carol all’incontro annuale della società venerdì”.

Boohoo ha annunciato un piano l’anno scorso per pagare Kamani e Kane fino a 100 milioni di sterline in bonus e 50 milioni di sterline ad altri dirigenti. Sia Glass Lewis che ISS hanno incoraggiato gli azionisti a votare contro il piano, che quest’ultimo ha definito “eccessivo”.

“Tali potenziali ricompense superano di gran lunga quelli disponibili per altre società quotate nel Regno Unito e non vi è alcuna spiegazione nella relazione annuale su come determinare l’importo”, ha affermato ISS.