I disordini si sono diffusi in Sudafrica dopo che Zuma è stato imprigionato

Dopo che l’ex presidente Jacob Zuma è stato condannato al carcere per oltraggio alla corte la scorsa settimana, mentre disordini e violenze si diffondevano, il Sudafrica ha schierato truppe per aiutare le forze di polizia del paese.

Nei giorni scorsi almeno sei persone sono state uccise e centinaia sono state arrestate. Dopo un fine settimana di rapine e rivolte, lunedì la polizia ha lavorato duramente per contenere l’escalation di violenza a Durban e Johannesburg. I manifestanti hanno bloccato la strada principale e i camion sono stati bruciati.

La distribuzione “fornirà un ambiente di lavoro sicuro e protetto per i membri. [police] E altre forze dell’ordine mentre adempiono alle responsabilità della legge e dell’ordine ai sensi della costituzione”, ha dichiarato lunedì la Forza di difesa sudafricana. L’esercito è stato utilizzato per attuare il primo blocco del coronavirus, ma raramente viene schierato in risposta ai disordini. Attualmente non è chiaro quante truppe saranno inviate nella provincia di Gauteng, il centro economico del Paese più duramente colpito dal disastro, e nella provincia di KwaZulu-Natal, dove Zuma ha iniziato a scontare la sua pena giovedì.

Zuma ha ignorato le indagini sulla corruzione durante i suoi nove anni di governo ed è stato condannato a 15 mesi di carcere. Gli avvocati di Zuma hanno fatto un ultimo tentativo lunedì per convincere la Corte Costituzionale a revocare la sentenza dell’uomo di 79 anni sulla base del fatto che l’uomo di 79 anni era troppo debole per fuggire dal carcere. Gli esperti legali affermano che è improbabile che un tale tentativo abbia successo.

Il presidente Cyril Ramaphosa, succeduto a Zuma nel 2018 e che ha cercato di combattere la corruzione locale, ha condannato domenica “proteste sporadiche ma sempre più violente”. Ramaphosa ha promesso che “non tollereremo comportamenti criminali”, ma le rivolte sono continuate durante la notte.

Ramaphosa ha dichiarato domenica: “Sebbene alcune persone possano essere ferite e arrabbiate in questo momento, non ci sarà mai alcun motivo per azioni così violente, distruttive e distruttive”.

Zuma è stato imprigionato in base a un ordine della Corte costituzionale sudafricana, che il mese scorso ha stabilito che era colpevole di oltraggio per essersi rifiutato di rispondere alle accuse di corruzione sistemica durante la sua presidenza. Dopo che Zuma ha ripetutamente attaccato la corte e ha predetto una rivolta popolare contro i giudici, il verdetto è stato salutato come una vittoria per lo stato di diritto nel paese più industrializzato dell’Africa. Zuma nega ogni illecito.

La violenza e la rabbia dei suoi sostenitori hanno messo in luce le tensioni dell’African National Congress al potere e molti saccheggiatori hanno citato il nome di Zuma in filmati online. Ramaphosa ha aggiunto: “Una delle preoccupazioni di tutti i sudafricani è che parte della violenza si basi sulla mobilitazione razziale”, che alludeva a un tentativo di suscitare la rabbia dei nazionalisti Zulu contro la detenzione di Zuma.

La National Joint Operations and Intelligence Agency del Sudafrica, un’agenzia che coordina le forze dell’ordine, ha dichiarato domenica che centinaia di persone hanno creato una strada principale a Johannesburg e hanno attaccato la polizia, un “crimine speculativo causato da violente proteste”. Lunedì sono scoppiati colpi di arma da fuoco a Durban, la più grande città della provincia del KwaZulu-Natal, i tribunali sono stati costretti a chiudere e anche un centro commerciale nel capoluogo di provincia Pietermaritzburg è stato dato alle fiamme.

La Zuma Foundation la scorsa settimana ha descritto i disordini come “la rabbia reattiva della gente per la giustizia… Altri l’hanno definita violenza”. Ha aggiunto che i disordini sono stati una “provocazione violenta” in risposta alla detenzione di Zuma.

La base del potere di Zuma, il KwaZulu-Natal, ha una lunga storia di violenza politica, tra cui l’uccisione e l’incendio di camion. Gli analisti affermano che l’elevata disuguaglianza e la povertà in Sudafrica significano anche che le proteste possono portare a rapine.

Il principale partito di opposizione sudafricano, l’Alleanza Democratica, ha affermato che Ramaphosa “dovrebbe riconoscere il ruolo dell’African National Congress in questa crisi, perché è fondamentalmente una guerra civile che hanno lanciato nelle nostre strade”.