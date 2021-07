I disordini spazzano i paesi in via di sviluppo Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: I manifestanti marciano durante una protesta antigovernativa per celebrare il Giorno dell’Indipendenza della Colombia a Bogotà, Colombia, 20 luglio 2021. REUTERS/Santiago Mesa



LONDRA (Reuters)-Dalla Tunisia e dal Sudafrica alla Colombia, i disordini sociali stanno dilagando nei paesi in via di sviluppo, a testimonianza della crescente disparità di reddito durante la crisi del COVID-19.

Dall’inizio della pandemia all’inizio dello scorso anno, sebbene i paesi sviluppati abbiano implementato un gran numero di misure di stimolo fiscale e monetario per proteggere le economie e i cittadini, i paesi più poveri non hanno la stessa potenza di fuoco.

Il grafico seguente descrive alcune delle cause e delle conseguenze dei disordini civili nei paesi in via di sviluppo:

1/ Rivolte in aumento

Secondo il Global Peace Index 2021, le rivolte, gli scioperi generali e le manifestazioni antigovernative in tutto il mondo sono aumentate del 244% negli ultimi dieci anni.

L’indice è prodotto dal think tank Institute of Economics and Peace, che classifica più di 160 paesi e regioni in base al loro grado di pace.

Tuttavia, la natura di questa turbolenza è cambiata: le tensioni derivano sempre più dal colpo economico della pandemia.

L’autore dell’ultimo rapporto sull’indice scrive: “Il crescente disagio per il blocco e la crescente incertezza economica hanno portato a un aumento dei disordini civili nel 2020”.

“Le mutevoli condizioni economiche in molti paesi hanno aumentato la probabilità di instabilità politica e manifestazioni violente”, hanno osservato i ricercatori, aggiungendo di aver registrato più di incidenti violenti legati alla pandemia tra gennaio 2020 e aprile 2021. Da 5000.

Non si aspettano di avere la possibilità di respirare a breve termine.

(Grafico sull’indice di pace globale 2021-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgvomwkmdvd/Global%20Peace%20Index%202021.PNG)

2/Fattori pandemici

Dalla peste bubbonica nel Medioevo alla pandemia di influenza spagnola nel 1918, lo scoppio della malattia ha plasmato la politica, ha sovvertito l’ordine sociale e spesso ha causato disordini.

Le epidemie rivelano o aggravano le linee di frattura preesistenti; i ricercatori dell’FMI hanno scoperto che i paesi con epidemie più frequenti e gravi sperimentano anche una maggiore turbolenza in media.

L’economista del Fondo monetario internazionale Philip Barrett ha scoperto che una pandemia può frenare le turbolenze nelle prime fasi, come testimoniato l’anno scorso, ad eccezione del Libano e degli Stati Uniti.

Da allora, i rischi sono aumentati vertiginosamente, compreso l’aumento del rischio di gravi crisi politiche che potrebbero portare alla caduta del governo, che di solito si verificano entro due anni da una grave epidemia.

L’economia già debole della Tunisia è stata ulteriormente devastata dal COVID-19 e sembra essere un classico esempio: dopo mesi di proteste, domenica il presidente Keith Said ha licenziato il governo, segnando il 2011 della più grande crisi politica del paese dalla rivoluzione.

(Grafici su pandemie e disordini-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpgnrlalvq/Pandemics%20and%20unrest.PNG)

3/Trigger e driver

Di solito c’è un avviso precoce che il rischio sta aumentando.

Di solito contribuisce l’aumento del costo della vita causato da riforme come la rimozione dei sussidi per cibo e carburante. Miha Hribernik di Verisk (NASDAQ:) Maplecroft, una società di consulenza sul rischio, ha affermato che un altro fattore che si riscontra spesso è la rottura di meccanismi come un potere giudiziario indipendente, la libertà di stampa o la libertà di riunione, che consentono tutti un dissenso pacifico .

L’esistenza di grandi gruppi emarginati, politici o religiosi, aggrava questa situazione.

Gli esempi abbondano: la disputa sul piccolo aumento delle tariffe della metropolitana ha scatenato proteste in Cile nel 2019, anche se già si sta preparando una profonda insoddisfazione per la disparità di reddito.

In Sudafrica, le proteste mortali sono iniziate a luglio dopo l’arresto dell’ex presidente Jacob Zuma. Ma possono anche essere il culmine delle tensioni causate dalla disoccupazione causata dal blocco.

Hribenik ha dichiarato: “La scintilla che ha innescato la protesta è di solito l’ultima goccia che fa traboccare il vaso, ed è imprevedibile”.

(Grafici sui paesi con scarsa resilienza dopo una pandemia che affronta una tempesta perfetta-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrgkrqvm/Countries%20with%20poor%20post-pandemia%20recovery%20capacity%20face%20a% 20perfect %20storm%20of%20unrest%20over%20the%20next%202%20years.PNG)

4/Macro impatto

L’impatto economico dipende dai fattori trainanti e dalle circostanze di un particolare paese. Le proteste legate alla politica o alle elezioni di solito hanno poco impatto: i ricercatori del FMI hanno calcolato che le manifestazioni dopo che Enrique Pena Nieto è stato eletto presidente del Messico nel 2012 o le elezioni presidenziali del Cile del 2013 Dopo sei mesi, ha ridotto il PIL di 0,2 punti percentuali.

Ma il fondo ha affermato che se i disordini sono guidati da problemi socio-economici, la contrazione tende a essere più intensa, citando le proteste di Hong Kong nel luglio 2019 o i disordini dei “gilet gialli” in Francia nel 2018.

Il Fondo Monetario Internazionale stima che entrambi abbiano ridotto il PIL di 1 punto percentuale.

Metodij Hadzi-Vaskov del FMI ha dichiarato: “Le manifestazioni innescate da fattori socioeconomici e politici, diverse da quelle che abbiamo visto all’inizio di quest’anno in Tunisia e Thailandia, hanno il maggiore impatto”.

Istituzioni deboli e spazio politico limitato amplificheranno il colpo, il che significa che se l’insoddisfazione sociale si trasforma in tumulto, i paesi con fondamentali deboli prima della pandemia ne soffriranno di più.

(Grafico sull’impatto economico dei disordini sociali-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwegxqlvw/Economic%20impact%20of%20social%20unrest.PNG)

4/L’influenza del mercato e della politica

Il FMI ha calcolato che il mercato azionario dei paesi autoritari ha subito perdite ancora maggiori durante le proteste, scendendo del 2% entro tre giorni da tali incidenti e del 4% il mese prossimo.

Dopo la recente crisi politica, le obbligazioni in dollari tunisine sono crollate. Nei giorni successivi alle proteste che hanno travolto il paese, l’interruzione dei suoi trafficati porti marittimi si è sentita ben oltre i confini nazionali.

Alcuni governi hanno scelto di utilizzare una maggiore carità per placare i manifestanti, ma poi hanno affrontato il problema del finanziamento dei deficit di bilancio. Questi possono portare a costi di prestito più elevati: ad esempio, la Colombia ha ridotto il suo rating creditizio a spazzatura dopo che le riforme fiscali e le proteste sono fallite.

Per Yerlan Syzdykov, capo globale dei mercati emergenti di Amundi, a volte è solo se un governo può sopravvivere.

“Se non abbiamo coesione sociale in un paese, dobbiamo cercare di capire come il governo intende rispondere… o se c’è il potere politico per intervenire e attuare cambiamenti”.

(Immagini sul mercato azionario e proteste-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxoyxzmpx/Stock%20markets%20and%20protests.PNG)