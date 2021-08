I dividendi dei fondi di investimento britannici diminuiscono nella prima metà del 2021

Share it

Dividendi dal Regno Unito Fiducia di investimento Mentre la crisi di Covid-19 ha raggiunto un settore che è stato resiliente al crollo dei dividendi degli azionisti nel mercato globale, è sceso per la prima volta quest’anno in 10 anni.

Nella prima metà del 2021, la quantità di liquidità restituita dai fondi di investimento azionario agli azionisti è diminuita del 3,1% rispetto all’anno precedente, la prima riduzione a livello di settore dalla crisi finanziaria globale del 2010. Link al gruppo di fondi. L’organizzazione prevede che gli investitori vedranno un calo complessivamente simile nel 2021.

Secondo i sostenitori della fiducia, il calo relativamente modesto dopo la crisi di Covid-19 mostra i vantaggi dei fondi di investimento per gli investitori orientati al reddito.

“La struttura del trust di investimento è molto adatta a resistere al caos del mercato causato da eventi come Covid o la Grande Crisi Finanziaria”, ha affermato David Horner, amministratore delegato di Chelverton, una società di gestione patrimoniale londinese da 2,5 miliardi di sterline che gestisce una società che paga dividendi. Fiducia di investimento mirata.

Lo slittamento dei dividendi della fiducia degli investimenti è seguito da vicino Le aziende tagliano le spese Al culmine della crisi economica di Covid-19 lo scorso anno, è aumentato di un quinto agli azionisti globali, il che ha ridotto la principale fonte di reddito per pensioni, enti di beneficenza e pensionati.

Queste riduzioni hanno ormai permeato gli investitori che detengono titoli societari attraverso fondi di investimento, che sono veicoli di investimento strutturati come società quotate e sono molto popolari nel mercato londinese.

Nonostante il calo, le spese dei fondi di investimento quotati nel Regno Unito hanno registrato buoni risultati rispetto al mercato più ampio. Secondo i dati dei gruppi di asset management Link e Janus Henderson, nei 18 mesi chiusi a giugno, i dividendi delle società britanniche sono diminuiti del 34%, mentre i dividendi globali sono diminuiti del 6%. Al contrario, i fondi di investimento hanno aumentato i loro dividendi del 2% nello stesso periodo.

L’amministratore delegato di Link Ian Stokes ha affermato che i fondi di investimento beneficiano della capacità di stabilire un buffer di cassa e utilizzare le plusvalenze per mantenere i dividendi. “[Trusts] Può attenuare i picchi e i minimi del reddito da dividendi causati dal ciclo economico o da un grande shock una tantum”, ha affermato.

La struttura chiusa del trust significa anche che se gli investitori sono pronti a uscire, non subiranno pressioni per vendere azioni a prezzi bassi durante la crisi. Horner ha affermato che questo potrebbe essere un vantaggio dei fondi aperti.

Horner ha affermato che dalla crisi finanziaria ha aumentato ogni anno il buffer di cassa del Chelverton Dividend Trust, che ha aumentato il dividendo del trust lo scorso anno del 7%, nonostante la nuova epidemia di polmonite da corona. Link ha affermato che nell’ultimo anno più della metà dei gestori di fondi di investimento ha utilizzato riserve, di cui un quinto del denaro pagato agli azionisti proviene da fondi preparati per una giornata di pioggia.

Simon Crinage, capo dei fondi di investimento di JPMorgan Asset Management, ha dichiarato: “Uno dei vantaggi unici dei fondi di investimento è che possono trattenere una certa percentuale del loro reddito durante la prosperità economica”.

Sebbene i dati di Link mostrino che la spesa dei trust che investono in azioni è diminuita, l’analisi dell’agenzia per il commercio dei fondi di investimento mostra che i trust che supportano attività alternative come le infrastrutture continuano ad aumentare la spesa durante la pandemia. “Questo dimostra l’importanza di avere un mix di reddito equilibrato”, ha affermato Ian Sayers, amministratore delegato dell’Associazione delle società di investimento.

Link prevede che, poiché i tagli dell’azienda lo scorso anno hanno continuato a comparire nella performance della fiducia, il dividendo della fiducia degli investimenti nel suo indice sarà inferiore del 3,2% rispetto al 2020.