I dividendi sono considerati reddito passivo o reddito ordinario?

Alcuni investitori scelgono azioni specifiche in base alla loro scelta dividendo spesa. I dividendi sono un modo per guadagnare un flusso costante di reddito su base regolare. Un determinato titolo potrebbe non essere un’opzione di valore di crescita, ma se paga dividendi, fornirà reddito in questo modo.

Molti investitori più anziani o in pensione preferiscono i titoli con dividendi, soprattutto perché i titoli con dividendi più elevati provengono da società mature di successo. Ciò fornisce un profilo di rischio inferiore per gli investitori nelle fasi successive della loro vita di investimento.

Sebbene l’ottenimento di dividendi non richieda la partecipazione attiva degli azionisti, i dividendi non soddisfano i criteri del reddito passivo Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate). Essere considerato reddito passivo è vantaggioso perché genera un’imposta sulle plusvalenze, che è molto inferiore a Reddito ordinario. Idealmente, gli investitori preferirebbero imporre tasse all’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze.

Tuttavia, a seconda di quanto tempo detieni le azioni e dell’ubicazione della società che emette le azioni, il tuo dividendo può essere considerato idoneo e può essere tassato come Guadagni e Reddito ordinario.

Che cos’è il dividendo?

I dividendi sono un modo per le società quotate di ridistribuire i profitti azionista Come ritorno sul loro investimento. Sebbene il pagamento dei dividendi non sia obbligatorio, molte aziende scelgono di emettere dividendi per illustrare la propria redditività e incoraggiare ulteriori investimenti. I dividendi vengono pagati sotto forma di contanti o azioni aggiuntive e, a seconda della società, vengono pagati a intervalli di tempo diversi; a volte trimestralmente, ogni due anni o ogni anno.

Dividendi dalla società utili trattenuti. Provengono da Utili non distribuiti non distribuitiGli utili portati a nuovo non allocati sono la parte degli utili portati a nuovo che non è destinata a scopi aziendali specifici (come l’acquisto di nuovi macchinari).

Le azioni della società vengono solitamente emesse sotto forma di azioni privilegiate o ordinarie. Azioni privilegiate Avere la precedenza su Azioni ordinarie, Il che significa che gli azionisti privilegiati ricevono i dividendi per primi. Tuttavia, le azioni privilegiate non includono i diritti di voto delle azioni ordinarie. Più gli investitori in azioni ordinarie possiedono, maggiore è il loro impatto sull’azienda.

Reddito passivo

Reddito passivoSecondo la definizione di IRS, può essere generato solo da attività di leasing o da società in cui si hanno interessi economici ma non si svolge un ruolo attivo. Se possiedi una casa in affitto, qualsiasi reddito che il tuo inquilino ti paga è considerato reddito passivo, comprese le eventuali commissioni che potresti addebitare.

Al di fuori del tuo ruolo di proprietario, l’unico altro modo per creare reddito passivo è finanziare un’attività in cui non sei attivamente coinvolto, comunemente indicato come diventare Partner silenzioso.

I dividendi sono considerati reddito di portafoglio, che è un tipo di reddito passivo, ma l’IRS ha stabilito molte regole su ciò che può essere considerato reddito passivo. Poiché i dividendi non rientrano in una delle due categorie di reddito passivo sopra menzionate, sono considerati reddito ordinario e quindi non sono ammissibili all’imposta sulle plusvalenze.

Dividendo qualificato

Sebbene la maggior parte dei dividendi pagati da società o fondi comuni di investimento siano considerati dividendi ordinari, alcuni possono essere considerati Dividendo qualificatoIn queste circostanze, il tuo reddito da dividendi è soggetto a Imposta sulle plusvalenze Tasso piuttosto che l’aliquota dell’imposta sul reddito, che è più alta.

Per essere considerato un dividendo qualificato, il dividendo deve essere pagato da una società statunitense o da un’entità straniera qualificata. Inoltre, devi detenere azioni pagate con dividendi per almeno 60 giorni durante il periodo di 121 giorni che termina 60 giorni prima della data di stacco del dividendo. Se Data ex dividendo Ad esempio, se è il 1 dicembre, devi tenere le azioni per almeno 60 giorni tra il 3 giugno e il 2 ottobre.

Linea di fondo

Il reddito passivo soddisfa le condizioni dell’imposta sulle plusvalenze, che è inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito ed è più attraente; tuttavia, i dividendi non appartengono alla categoria del reddito passivo definita dall’IRS, quindi sono tassati alla normale aliquota dell’imposta sul reddito . L’unica eccezione è se il dividendo è un dividendo qualificato che soddisfa determinati criteri. In questo caso, i dividendi sono soggetti all’imposta sulle plusvalenze.