I dividendi sono considerati un bene?

indipendentemente dividendi La considerazione dei pagamenti delle azioni come un bene dipende dal ruolo che svolgi nell’investimento: la società emittente o l’investitore. In qualità di investitore nel mercato azionario, qualsiasi reddito che ricevi dai dividendi è considerato un bene.Ma per le società che emettono azioni, questi stessi dividendi rappresentano responsabilità.

Punti chiave Per gli azionisti, i dividendi sono un vantaggio perché aumentano il patrimonio netto dell’azionista attraverso l’importo dei dividendi.

Per le società, i dividendi sono una passività perché riducono le attività della società riducendo l’importo totale dei pagamenti dei dividendi.

La società deduce il valore del pagamento del dividendo dagli utili non distribuiti e trasferisce tale importo su un sottoconto temporaneo denominato dividendo pagabile.

I dividendi cumulati danno ai possessori di azioni privilegiate cumulative il diritto di ricevere dividendi in preferenza rispetto ad altri azionisti.

Che cos’è il dividendo?

Alla fine di ogni anno fiscale, Le società redditizie possono scegliere di ridistribuire parte dei loro fondi agli azionisti sotto forma di dividendi. Possono pagare dividendi su base regolare, di solito trimestrale. I dividendi forniscono fondamentalmente un modo tangibile per le aziende di ringraziare gli azionisti per il loro continuo sostegno e investimento.

Sono considerati pagamenti annuali di dividendi consistenti o aumentati Salute finanziariaLe aziende con una storia di dividendi sostanziali sono spesso apprezzate dagli investitori.

nonostante Azionisti comuni Il diritto a ricevere qualsiasi dividendo ordinario, ma il pagamento del dividendo non è garantito; le società che hanno pagato dividendi in passato possono sospendere il pagamento per vari motivi.

I dividendi sono considerati attività degli azionisti

Quando l’azienda paga dividendi in contanti Azioni negoziabili, In primo luogo ha dichiarato che il dividendo è stato pagato per un importo di dollari USA per azione.Ad esempio, una società con 2 milioni di azioni in circolazione dichiara 50 centesimi Bonus in contanti A tutti gli azionisti è stato pagato un totale di 1 milione di dollari.

Considera i dividendi in contanti risorse Perché aumentano patrimonio netto L’importo dei dividendi agli azionisti.

Per le aziende, i dividendi sono passività

Al contrario, il patrimonio della società emittente viene ridotto dal pagamento dei dividendi. Infatti, la dichiarazione dei dividendi crea una passività temporanea per la società.

Quando viene dichiarato un dividendo, il valore totale verrà detratto dal dividendo della società utili trattenuti E trasferito su un sottoconto di passività temporanea chiamato dividendo pagabile. Ciò significa che la società deve dei soldi ai suoi azionisti ma non li ha ancora pagati. Quando il dividendo sarà definitivamente distribuito, la passività sarà cancellata e il sottoconto di cassa della società sarà ridotto dello stesso importo.

Il risultato finale è Bilancio dell’azienda Riflette la diminuzione delle attività e Patrimonio netto Il conto è pari all’importo dei dividendi, mentre il conto del passivo non riflette la variazione netta.

Dividendi maturati e dividendi accumulati

Vengono chiamati i dividendi su azioni ordinarie che la società ha dichiarato ma non ancora pagati agli azionisti shareholders Dividendo maturatoQuesti bonus sono ora di proprietà dell’azienda Azionisti alla data di registrazione, Il che significa che questi azionisti diventano creditori della società.

Per beneficiare dei dividendi, gli azionisti devono acquistare azioni almeno due giorni lavorativi prima della record date, che è la data limite utilizzata per determinare quali azionisti hanno diritto a ricevere i dividendi. La società conta questi dividendi come passività correnti dalla data di annuncio fino alla data di pagamento agli azionisti.

Ma cosa succede se una società non paga i dividendi ai suoi azionisti?L’azienda può avere molteplici ragioni Sospensione del pagamento dei dividendiLa società potrebbe smettere di pagare dividendi agli azionisti in risposta a crisi economiche, aumenti imprevisti delle spese operative o alla necessità di utilizzare il denaro per finanziare progetti importanti.In questo caso, il proprietario della società Azioni ordinarie Non sarà ricevuto alcun pagamento del dividendo.

Ma per gli azionisti la situazione è diversa. Azioni privilegiate cumulativeLe azioni possedute da questi azionisti stabiliscono che devono essere pagate per i dividendi mancanti prima che gli azionisti di altre classi di azioni possano ricevere i dividendi.Che ha portato a Bonus cumulativo, Che è il dividendo non pagato delle azioni privilegiate accumulate. I dividendi accumulati continueranno ad essere iscritti nel bilancio della società come passività fino a quando non saranno pagati. Se e quando la società ricomincia a pagare i dividendi, gli azionisti delle azioni privilegiate accumulate avranno la priorità su tutti gli altri azionisti.