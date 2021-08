I documenti del minatore Bitcoin di Iris Energy e l’elenco diretto della SEC

Iris Energy, una società mineraria di bitcoin di energia verde, ha presentato domanda alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per una quotazione diretta alla Borsa di Nasdaq quest’anno.

La società con sede a Sydney spera di fare il suo debutto nel quarto trimestre del 2021. Tuttavia, questa volta è solo temporanea, perché la quotazione prevista richiede una revisione normativa e condizioni di mercato. In caso di successo, renderà Iris la seconda società collegata alla criptovaluta quotata in uno scambio pubblico statunitense. Banca di monete.

Boom del mining di bitcoin

Iris Energy utilizza l’energia rinnovabile per produrre bitcoin il mese scorso, l’azienda Ottimizzare Ha ricevuto 200 milioni di dollari USA in un round di finanziamenti privati ​​per prepararsi a questa potenziale quotazione negli Stati Uniti. Inoltre, a maggio la società ha anche esplorato opzioni per società di acquisizione per scopi speciali.Ciò conferma il precedente Bloomberg Rapporto, Dicendo che l’azienda si è rivolta a diverse società di assegni in bianco. Il rapporto presenta una potenziale quotazione negli Stati Uniti e potrebbe aver raccolto tra 300 milioni di dollari e 500 milioni di dollari.

Oltre agli obiettivi di offerta pubblica, Iris ha anche fissato alcuni obiettivi operativi che si prevede saranno raggiunti. Ad esempio, Iris ha firmato un nuovo contratto lock-in per consentirle di raggiungere una capacità di mining di 15,2 exahash al secondo. Sebbene questa capacità possa essere raggiunta entro pochi anni, l’azienda dovrebbe attualmente raggiungere 4,5 exahash entro la fine del 2022. Questo è un grande miglioramento rispetto all’attuale capacità di 0.7 exahash. Secondo il suo sito web, il progetto di punta dell’azienda è un data center da 50 MW nella British Columbia, in Canada.

La criptovaluta australiana crolla

Forse la ragione per cui Iris è così incline a questi sforzi nordamericani è perché lo sviluppo dello spazio di crittografia del proprio paese è relativamente stagnante.Sebbene ancora in una buona posizione nel campo delle criptovalute, la blockchain australiana Raccontare La commissione del Senato ritiene che il paese sia in ritardo rispetto ai suoi pari a livello globale.

Blockchain Australia ha dichiarato che altri paesi stanno intraprendendo azioni rapide e successivamente hanno ottenuto un “vero successo” nel campo della blockchain. Ha detto che la sfida fondamentale per l’Australia è la mancanza di guida. A tal fine, la principale associazione blockchain del paese ha chiesto la regolamentazione di questa tecnologia emergente.

Comitato speciale del Senato australiano sull’Australia come centro tecnologico e finanziario Inizia ad esplorare Come il paese ha regolamentato le risorse crittografiche all’inizio di quest’anno.