I donatori conservatori utilizzano una società di pubbliche relazioni in parte di proprietà del principale responsabile della raccolta fondi Ben Elliot

I grandi donatori del partito conservatore hanno mantenuto una società di pubbliche relazioni in parte di proprietà del copresidente del partito Ben Elliot, che ha sollevato ulteriori domande sull’ambiguità dei suoi affari e dei suoi interessi politici.

Dalla nomina del Primo Ministro britannico Boris Johnson a leader del Partito Conservatore nel luglio 2019, la sovrapposizione tra la rete di affari di Elliott e le sue responsabilità per la raccolta di fondi per il Partito Conservatore è stata sempre più esaminata.

Financial Times la scorsa settimana divulgare Elliot, 45 anni, supervisiona un “comitato consultivo” segreto del Partito Conservatore, alcuni dei quali donano almeno £ 250.000 al partito, che si incontra regolarmente con Johnson e il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak.

Il leader del partito laburista, Sir Kil Starmer, ha affermato che questo sembrava essere un caso di “uso su larga scala di denaro contante”. Ha detto al “Financial Times” britannico che “una delle maggiori sfide nelle prossime elezioni è ripulire la politica”, sostenendo che Johnson ha presieduto a una cultura “sporca”.

Elliott, nipote della duchessa di Cornovaglia, ha aiutato il Partito Conservatore a raccogliere donazioni record da grandi donatori nelle elezioni generali del 2019.

Ma è stato anche criticato per la sua gestione delle controversie che coinvolgono Mohamed Amersi, un donatore e cliente dell’attività di concierge di fascia alta di Elliot, Quintessentially.Questa settimana, l’ex deputata conservatrice Charlotte Leslie dall’altra parte della controversia imputato Elliott ha combinato il suo ruolo politico con i suoi interessi commerciali.

Il Financial Times ha scoperto una nuova connessione tra gli interessi commerciali di Elliott e gli affari di partito sotto forma di tre importanti donatori di partito, che sono attualmente clienti della società di pubbliche relazioni Hawthorn Advisors da lui co-fondata.

Elliot si è dimesso da direttore di Hawthorn nell’aprile 2020, ma mantiene ancora il 22% delle azioni, il che significa che può ancora condividere i profitti dell’azienda dalle commissioni dei clienti. Da quando Elliott è diventato copresidente del partito, questi tre donatori hanno donato quasi 1,2 milioni di sterline al Partito conservatore e attualmente stanno pagando Hawthorne per i servizi di pubbliche relazioni.

Un portavoce di Elliott ha dichiarato: “Come politica, non sono state richieste donazioni dai clienti di Hawthorn. Il Partito Conservatore ha un ampio team di raccolta fondi. Non è coinvolto nel lavoro di Hawthorn e non parla mai con i clienti di Hawthorn della loro presenza nell’azienda. lavoro. “

Hawthorne ha dichiarato: “Ben è stato un investitore in Hawthorne dal 2013, molto prima di assumere la carica non retribuita di presidente del Partito Conservatore. Non è mai stato coinvolto attivamente in questa attività. Le azioni di Ben sono sotto forma di un fondo fiduciario. Ancora completamente escluso dall’attività».

Nel 2018, “GQ” ha riportato nel profilo di Johnny Depp, l’attore sponsorizzato da Hawthorne, che Eliot ha contattato personalmente la rivista e ha organizzato contornoHawthorne ha detto che questo non significa partecipare agli affari dell’azienda.

Oltre alle pubbliche relazioni, l’azienda fa anche lobby. Sebbene la legge richieda ai lobbisti di identificare i propri clienti nel registro pubblico, non esistono regole del genere per il lavoro di pubbliche relazioni.

I clienti di pubbliche relazioni di Hawthorn includono Britannia Financial Group, una società di intermediazione e gestione patrimoniale con sede a Londra controllata dal banchiere venezuelano Julio Herrera. Secondo LinkedIn, l’assistente amministrativo di Herrera come presidente di BFG è stato l’assistente personale di Elliott fino a settembre 2020. Da dicembre 2019, BFG ha donato 472.000 sterline al Partito conservatore, inclusa una donazione di 250.000 sterline a novembre. BFG ha confermato che la società ha mantenuto Hawthorn l’anno scorso e ha rifiutato di commentare.

Mercantile & Maritime, una società commerciale di materie prime fondata dall’ex commerciante di petrolio Glencore Murtaza Lakhani, ha affermato di aver firmato un contratto di servizio di pubbliche relazioni con Hawthorn, “nel processo di marketing competitivo a cui hanno partecipato con diverse altre organizzazioni. Successivamente,” ha ha aggiunto che “Biancospino ci è stato originariamente presentato da uno studio legale che ha lavorato con noi”. Hawthorn è stato indicato come il rappresentante di Lakhani nelle notizie di marzo 2020 e gennaio di quest’anno. La filiale britannica del gruppo ha donato £ 500.000 al Partito conservatore nel novembre 2019.

Mohamed Mansour ©Simon Dawson/Bloomberg



Il terzo donatore è Unatrac Limited, che distribuisce attrezzature Caterpillar e appartiene all’impero aziendale di famiglia del magnate egiziano Mohamed Mansour. Dal 2015, Unatrac ha fornito £ 530.000 al Partito Conservatore, di cui £ 210.000 da quando Elliott è diventato co-presidente. Nel 2018, il reparto investimenti del Mansour Family Group è diventato cliente di Hawthorn. Mansour e il suo team non hanno commentato.

Hawthorne sta attualmente facendo pressioni per Huawei, che è un gruppo tecnologico cinese a cui il Regno Unito ha vietato di entrare nell’infrastruttura 5G del paese.

Sulla questione del comitato consultivo, il partito conservatore ha sostenuto questa settimana che il partito laburista ha un proprio club di donatori, il “Chairman Circle”, che offre opportunità a coloro che donano £ 5.000 al partito con Starmer e altri membri del governo ombra.

Ma Starmer ha detto durante la sua visita in Scozia che questo è diverso dal comitato consultivo, la cui esistenza non è mai stata ufficialmente riconosciuta prima.

“Ho una rete di persone che donano al partito laburista”, ha detto in un’intervista al Financial Times. “Non effettuiamo alcuna transazione, non offriamo offerte speciali e, naturalmente, non abbiamo un comitato consultivo”.

Ha detto che i membri del comitato consultivo e le persone che incontrano devono essere “completamente trasparenti”.