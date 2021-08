I famosi spettacoli di idol di Tencent e iQiyi affrontano la soppressione di Pechino

New York-Dopo che il dilagante commercialismo e il comportamento estremo dei fan hanno attirato l’attenzione delle autorità, il talent show di idol della musica popolare cinese sta affrontando i colpi del governo.

Circa 100 giovani giocatori hanno gareggiato per un posto in una nuova band pop in queste competizioni, portando enormi profitti ai loro sostenitori, inclusi i giganti dello streaming multimediale Tencent e iQiyi.

Tuttavia, l’autorità di regolamentazione dei media, l’amministrazione statale per la radio, il cinema e la televisione, ha lanciato una revisione di un mese degli spettacoli di varietà online e ha promesso di attuare delle riforme, tra cui “limitare rigorosamente i programmi per tirocinanti idol”.

L’ufficio ha dichiarato all’inizio di questa settimana che prevede di vietare acrobazie pubblicitarie eccessivamente pubblicizzate e attività che diffondono valori come “adorazione del denaro” o “idolatria”. Ha detto che la piattaforma deve guidare i fan in una direzione più positiva.

Tra dozzine di talent show popolari in Cina come “The Voice of China” e “Big Band”, lo spettacolo di sopravvivenza dei tirocinanti idol è il più ricercato dai fan.

“Youth with You” e “Idol Producer” di IQiyi e “CHUANG” e “The Coming One” di Tencent sono le più grandi competizioni di idol, imitando lo spettacolo pop coreano “Produce 101”. La maggior parte dei concorrenti proveniva da una serie di agenzie di intrattenimento in Cina e molti di loro avevano una base di fan prima di apparire nello show.

Il progresso dei concorrenti dipende non solo dai voti dei tifosi, ma anche dalla loro disponibilità a spendere soldi. A volte, gli spettatori devono acquistare bevande da marchi sponsor e quindi scansionare il codice QR all’interno del tappo della bottiglia per mostrare il loro supporto. I fan spesso raccolgono fondi per i loro idoli e usano i soldi per promuoverli, dalle donazioni a enti di beneficenza in nome delle celebrità all’acquisto di cartelloni pubblicitari per loro a Times Square a New York City.

Secondo i resoconti dei media ufficiali, nel marzo di quest’anno, un fan di un tirocinante idolo in “CHUANG 2021” di Tencent ha raccolto circa 3,68 milioni di yuan (circa 570.000 dollari) in 6 ore. Alla fine del finale, i fan dei primi 11 tirocinanti avevano speso più di 100 milioni di yuan per supportare i loro idoli.

Questo modulo è stato oggetto dell’attenzione del governo dall’inizio di quest’anno, quando una controversia relativa alla fuoriuscita di latte a maggio ha spinto il governo ad agire.

In “Youth with You 3”, agli spettatori è stato chiesto di acquistare bevande allo yogurt vendute da Mengniu, che ha sponsorizzato lo spettacolo, per votare il loro idolo preferito. A seguito delle organizzazioni di fan e della raccolta fondi per l’acquisto di grandi quantità di bevande Mengniu, molte persone alla fine le hanno scaricate nelle fogne, scatenando forti proteste online contro gli sprechi.

IQiyi si è scusato dopo l’incidente e ha annullato la fine dello spettacolo su richiesta del governo. Poco dopo, a tutte le altre audizioni in Cina è stato chiesto di sospendere le audizioni.

Una foto di gruppo dei concorrenti di iQIYI “Youth Have You 3”. I programmi di tirocinio Idol di solito hanno circa 100 concorrenti in competizione per una posizione in un gruppo di ragazzi o ragazze che fa il loro debutto dopo le finali.

© Marrian Zhou Schermata

Secondo l’analista dei media EntGroup, dal 2007 al 2017, circa 130 gruppi di idol hanno fatto il loro debutto in Cina. I media cinesi hanno citato un rapporto di EntGroup secondo cui, sebbene solo poche persone siano diventate nomi familiari, il mercato cinese degli idol vale più di 100 miliardi grazie alle entrate provenienti da spettacoli di varietà, spettacoli online, streaming musicale, concerti, merchandising di idol, film e video Yuan. Approvazioni del gioco e del marchio.

Alcuni gruppi di fan idol organizzeranno l’acquisto di prodotti approvati dalle celebrità per mostrare la loro lealtà e aumentare le loro possibilità di ottenere più portavoce del marchio. I membri che non contribuiscono possono essere espulsi dal gruppo.

La censura del governo esaminerà l’uso dei robot e assumerà “anti-fan” che odiano e distruggono le celebrità. Questa è anche la prima volta che il governo ha affrontato direttamente il cattivo comportamento dei fan, o si è “vantato” troppo per gli idoli.

Un commento sui media statali lunedì ha attribuito la situazione a società di intrattenimento “affamate di soldi”.

L’articolo del Guangming Daily affermava che le aziende utilizzano strategie di marketing per convincere i fan che “hanno le stesse emozioni, reputazione, fama e vittoria” dei loro idoli, utilizzando la “manipolazione emotiva” per il voto, la raccolta fondi e il confronto online contro le società rivali. . discusso. Ha criticato l’azienda per aver utilizzato i fan come strumento per realizzare profitti immediati e ha interrotto l’industria dell’intrattenimento e l’ordine sociale.

Tencent e iQiyi non hanno risposto alle richieste di commento.

Eve Ng, una professoressa di ricerca sui media all’Università dell’Ohio che studia la cultura dei fan, ha affermato che il circolo dei fan degli idoli non è unico in Cina, ma lo è la scala del comportamento ossessivo.

“[Young people] Non c’è quasi nessuna agenzia e scelta in altre aree, nessun voto politico, [they] Ho solo bisogno di creare una buona carriera in questo modo [their] I genitori e la società hanno detto loro”, ha detto Wu a Nikkei Asia. “Forse questa è un’area sulla scelta e sul fare le cose che vuoi veramente e di cui sei molto entusiasta. “

Se il divertimento viene improvvisamente limitato, “Se le persone non possono perseguire queste passioni e interessi nell’industria dell’intrattenimento, cosa faranno?”, ha chiesto Wu. “Deve andare da qualche parte.”

