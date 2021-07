I fattori più importanti che influenzano i tassi di interesse dei mutui

Share it

Tasso di interesse ipotecario Ha un impatto importante sul costo complessivo a lungo termine dell’acquisto di una casa attraverso il finanziamento.Da un lato, i mutuatari cercano il più basso possibile Tasso ipotecarioD’altra parte, gli erogatori di mutui devono gestire i propri rischio Attraverso i tassi di interesse praticati da loro.Il tasso di interesse ipotecario più basso è disponibile solo per i migliori mutuatari Storia del credito.

Sebbene lo stato finanziario dei mutuatari influenzerà i loro tassi di interesse sui prestiti, i fattori economici e le politiche monetarie del governo influenzeranno l’intera gamma dei tassi di interesse dei mutui.Ci sono cinque fattori principali in gioco e tutti riflettono le regole di base domanda e offerta In una forma o nell’altra. Alcuni fattori sottostanti sono complessi, ma la comprensione di questi principi può spiegare il tasso di interesse che paghi ora e il tasso di interesse che potrebbe verificarsi in futuro.

inflazione

A causa del graduale aumento dei prezzi inflazione È un riflesso dell’economia generale e un fattore chiave per i creditori ipotecari. Nel tempo, l’inflazione eroderà il potere d’acquisto del dollaro. I prestatori di mutui devono generalmente mantenere i tassi di interesse almeno sufficienti per superare l’erosione dei tassi di interesse. Potere d’acquisto Usa l’inflazione per assicurarti che i loro rendimenti da interessi rappresentino una vera rete profitto.

Ad esempio, se il tasso di interesse ipotecario è del 5%, ma il livello di inflazione annuale è del 2%, il rendimento effettivo del prestito sul potere d’acquisto in dollari che il creditore recupera è solo del 3%. Pertanto, i creditori ipotecari monitorano attentamente il tasso di inflazione e adeguano i tassi di interesse di conseguenza.

Tasso di crescita economica

Indicatori di crescita economica, come prodotto interno lordo (PIL) e tasso di occupazione, incidono sui tassi di interesse dei mutui. Con la crescita dell’economia, aumentano i salari e la spesa dei consumatori, compresi i consumatori che cercano mutui ipotecari per l’acquisto della casa. Questo è positivo per l’economia di un paese, ma l’aumento complessivo della domanda di prestiti ipotecari tende a far salire i tassi di interesse sui mutui.Motivo: ci sono solo così tanti finanziatori capitale prestito.

In caso di rallentamento economico, la situazione è esattamente l’opposto. Il calo dell’occupazione e dei salari ha portato a un calo della domanda di prestiti immobiliari, che ha esercitato una pressione al ribasso sui tassi di interesse offerti dai creditori ipotecari.

Politica monetaria della Federal Reserve

Questo Politica monetaria essere inseguito Banca della Riserva Federale È uno dei fattori più importanti che influenzano l’economia generale e i tassi di interesse specifici, compresi i tassi di interesse ipotecari.

La Fed non fissa tassi di interesse specifici nel mercato dei mutui.Tuttavia, si sta stabilendo Tasso di fondi federali L’adeguamento dell’offerta di moneta verso l’alto o verso il basso ha un impatto significativo sul tasso di interesse disponibile per i mutuatari.alcuniIn generale, un aumento dell’offerta di moneta esercita una pressione al ribasso sui tassi di interesse, mentre un inasprimento dell’offerta di moneta spinge al rialzo i tassi di interesse.

Mercato obbligazionario

Mercato delle banche e delle società di investimento Titoli garantiti da ipoteca (MBS) come prodotto di investimento.Da questi rendimenti disponibili Titoli di debito Deve essere abbastanza alto da attirare gli acquirenti.

Parte di questa equazione sono i titoli di stato e Obbligazioni societarie Fornire investimenti a reddito fisso competitivi a lungo termine. Il reddito che puoi guadagnare da questi prodotti di investimento competitivi influenzerà il reddito fornito da MBS. Lo stato generale del mercato obbligazionario più ampio influisce indirettamente sulle commissioni che i creditori addebitano per i prestiti ipotecari. Il prestatore deve generare un reddito sufficiente per MBS per renderlo competitivo nell’intero mercato dei titoli di debito.alcunialcuni

Uno usato spesso Obbligazioni statali I prestatori di mutui di solito collegano i loro tassi di interesse a un periodo di 10 anniyear debito nazionale dare la precedenza. In genere, i venditori di MBS devono fornire rendimenti più elevati perché non possono garantire il rimborso del 100% come i titoli di stato.

Condizioni del mercato immobiliare

Anche le tendenze e le condizioni del mercato immobiliare influenzeranno i tassi di interesse dei mutui. Quando meno case vengono costruite o offerte per la rivendita, il calo degli acquisti di case porta a una minore domanda di mutui ea tassi di interesse più bassi.

Una recente tendenza ha anche esercitato una pressione al ribasso sui tassi di interesse, ovvero sempre più consumatori scelgono di affittare piuttosto che acquistare. Questo cambiamento nell’offerta di alloggi e nella domanda dei consumatori influenzerà il livello dei tassi di interesse sui prestiti fissati dagli istituti di credito ipotecario.

Linea di fondo

Tasso di interesse ipotecario Relativo alle regole di base della domanda e dell’offerta. Fattori come l’inflazione, la crescita economica, la politica monetaria della Federal Reserve e lo stato dei mercati obbligazionari e immobiliari giocano tutti un ruolo. Naturalmente, anche la situazione finanziaria del mutuatario influirà sul tasso di interesse che riceve, quindi fai del tuo meglio per mantenere la tua situazione finanziaria il più sana possibile.