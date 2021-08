I flussi difensivi di ETF suggeriscono un sentimento “rialzista ma preoccupato” a Wall Street

Share it

Nelle ultime settimane miliardi di dollari sono confluiti negli Exchange Traded Fund “difensivi”, evidenziando l’ansia in alcuni angoli di Wall Street dopo che il mercato azionario statunitense ha toccato una serie di massimi record.

La recrudescenza delle infezioni da coronavirus in alcuni stati degli Stati Uniti, le prove di crescenti pressioni inflazionistiche e le preoccupazioni che la Fed inizierà presto a ridimensionare il suo massiccio programma di acquisto di asset hanno spinto alcuni investitori a prendere una posizione più cauta.

Martedì il mercato azionario statunitense ha dovuto affrontare una pressione di vendita e l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di circa lo 0,7% nei primi scambi.Il calo arriva dopo una serie di dati deludenti Vendite al dettaglio negli Stati Uniti Luglio. Gli investitori hanno valutato se la rapida diffusione del coronavirus e la riduzione dei pagamenti di stimolo del governo inizieranno a influenzare i consumi, che rappresentano circa il 70% della produzione economica degli Stati Uniti.

L’indice S&P 500 è ancora in rialzo di circa un quinto quest’anno, raddoppiando rispetto ai minimi toccati durante le turbolenze del mercato. marzo 2020Allo stesso tempo, secondo i dati della Bank of America, l’indice non ha subito una correzione del 5% negli ultimi giorni di negoziazione 200. Questo è uno dei rialzi consecutivi più lunghi nell’ultimo mezzo secolo: un rialzo calmo ha aggiunto slancio al cambiamento Sotto la superficie del mercato.

Secondo i dati di State Street Bank, gli ETF relativi alle industrie difensive statunitensi tendono a funzionare bene in ambienti più difficili – sanità, beni di prima necessità e servizi di pubblica utilità – dopo aver registrato un deflusso totale di 3,6 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, che ha attirato un totale di quasi 5 miliardi di dollari di afflussi netti ai consulenti globali a luglio.

“Gli afflussi di capitale a luglio sono andati principalmente al settore difensivo. Questa situazione è continuata fino ad agosto. Finora questo mese, gli ETF nei settori della sanità e dei servizi di pubblica utilità hanno avuto afflussi di $ 1 miliardo”, Matthew · Matthew Bartolini, direttore della ricerca di State Street SPDR Americas ( Matteo Bartolini) ha detto.

Al contrario, gli ETF relativi alle industrie statunitensi più sensibili dal punto di vista economico (finanza, materiali, industria, beni di consumo voluttuari, energia e immobiliare) sono defluiti tutti a luglio, per un totale di 7,2 miliardi di dollari. Nella prima metà di quest’anno, queste sei industrie cicliche hanno raccolto un totale di 57 miliardi di dollari USA.

Bartolini ha affermato che la prova del sentimento “rialzista ma preoccupato” degli investitori si riflette anche nel flusso di capitale dell’ETF Smart Beta, progettato per trarre vantaggio da errori di prezzo a lungo termine. ETF che si concentrano sui cosiddetti titoli di alta qualità con guadagni affidabili dopo deflussi di 3,8 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, afflussi di 21 miliardi di dollari a luglio.

Momentum ETF acquista azioni con recenti tendenze di prezzo positive e deflussi di 856 milioni di dollari a luglio hanno quasi cancellato gli afflussi di 1,1 miliardi di dollari nei primi sei mesi di quest’anno. Gli ETF value acquistano azioni a basso prezzo che tendono a performare bene durante i periodi di forte crescita economica.Dopo un afflusso di 12,8 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno, un deflusso di 1,4 miliardi di dollari il mese scorso.

L’analista di New York Citigroup Scott Chronert (Scott Chronert) ha affermato che le operazioni di ripresa economica favorite dagli investitori di ETF nella prima metà di quest’anno “sembrano aver perso il suo splendore” e la “tendenza al rischio” nei flussi di ETF a luglio è stata ovvio.

Finora quest’anno, l’afflusso di ETF azionari statunitensi è di circa $ 250 miliardi, il che ha dato impulso all’indice S&P 500 per raggiungere un livello record. Poiché i principali benchmark azionari statunitensi hanno raggiunto un livello record questo mese, sempre più investitori si chiedono fino a che punto possa arrivare il rimbalzo.

“I clienti sentono che non c’è altro posto che investire in azioni perché i rendimenti obbligazionari sono così bassi. Ma consigliamo ai clienti di passare a posizioni più difensive perché i rendimenti del mercato azionario potrebbero essere più bassi e più volatili nella seconda metà dell’anno”, Lo ha affermato lo stratega della Bank of America a New York, David Jones.

Un sondaggio tra gli investitori con 702 miliardi di dollari di asset in gestione da parte della Bank of America ha evidenziato queste preoccupazioni: le aspettative di un continuo miglioramento dell’economia mondiale sono scese ad agosto al livello più basso da aprile 2020.

Secondo i dati di Citigroup, a partire dall’11 agosto 391 azioni costituenti l’indice Standard & Poor’s 500 hanno annunciato i loro guadagni del secondo trimestre, che hanno superato le aspettative degli analisti. Finora, solo 55 società S&P 500 hanno riportato utili deludenti nel secondo trimestre.

Tobias Levkovich, chief equity strategist degli Stati Uniti presso Citigroup, ha affermato che la performance delle società statunitensi è stata “scioccante”. Tuttavia, gli investitori sono sempre più preoccupati per il fatto che i gruppi americani possano soddisfare gli elevati standard fissati nel secondo trimestre. Un sondaggio tra i gestori di fondi di Bank of America mostra che l’ottimismo sugli utili aziendali è diminuito e gli investitori ora si aspettano che i margini di profitto diminuiscano, qualcosa che non avevano mai previsto dalla scorsa estate.

“rara [investors] In questo momento, oltre alle azioni, ci sono altri luoghi in cui è possibile utilizzare nuovi fondi. [But] Sospettiamo che tasse più elevate negli Stati Uniti, inflazione forse più duratura, i discorsi della Fed sul ridimensionamento e la possibile compressione del margine di profitto supportino tutti la possibilità della correzione”, ha affermato Levkovich.