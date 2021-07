I fondatori di Boohoo combattono per evitare di fornire prove nei contenziosi statunitensi

Mahmud Kamani, il co-fondatore di Boohoo, è coinvolto in un dibattito sull’opportunità di fornire prove in una causa da 100 milioni di dollari che accusa il rivenditore online di utilizzare false promozioni per fuorviare gli acquirenti.

La società quotata in Aim e gli altri suoi marchi, PrettyLittleThing e NastyGal, sono accusati di condurre vendite fraudolente e attività promozionali negli Stati Uniti per almeno quattro o cinque anni per prezzi ingannevoli.

Il dibattito sul fatto che Kamani, il presidente esecutivo di Boohoo, debba giurare di rispondere alle domande degli avvocati nella sua testimonianza potrebbe mettere in imbarazzo l’azienda scoprendo le sue operazioni interne. Le e-mail inviate da Kamani a dipendenti e dirigenti sono state rivelate in documenti depositati presso il tribunale di Los Angeles la scorsa settimana.

Questo caso è l’ultima minaccia alla reputazione di Boohoo e Boohoo è stato messo sotto esame I lavoratori della sua catena di fornitura sono trattati E alcuni dei suoi annunci pubblicitari.

Le accuse sui prezzi sono state incluse in una causa intentata nel distretto centrale della California lo scorso anno e si sono concentrate sulle affermazioni di Boohoo secondo cui i clienti statunitensi stavano offrendo sconti sostanziali sulla base di prezzi originali esagerati o “falsi”, che non sono stati quasi mai raggiunti prima. il prezzo richiede il pagamento da parte del cliente.

Boohoo aveva precedentemente espresso l’intenzione di difendere il caso, ma ha rifiutato di commentare gli ultimi sviluppi.

L’avvocato dell’attore nell’azione collettiva dei consumatori ha precedentemente affermato che la società, condannata anche dalla British Advertising Standards Agency per richieste di sconti ingannevoli e per aver utilizzato un “conto alla rovescia” per costringere le persone ad acquistare prima della fine dello sconto, potrebbe affrontare un reclamo in caso di successo, il risarcimento totale supererà i 100 milioni di dollari USA.

Hanno detto che Kamani deve fornire prove perché ha una conoscenza diretta unica dei fatti relativi alle loro affermazioni e ha citato le e-mail che ha inviato ai dipendenti quando ha controllato personalmente la campagna di marketing per lanciare il marchio in Australia nel 2019.

Hanno detto che queste e-mail hanno dimostrato la cosiddetta “stessa falsa strategia dei prezzi” nel caso della California.

Nell’e-mail, Kamani ha messo in dubbio la strategia di marketing dell’azienda in Australia. Ha scritto: “Perché mettiamo…[branding]Non ci sono annunci per preventivi di grandi dimensioni. .. Vogliamo vendite vendite vendite. .. Non mi interessano altre sciocchezze”.

Voglio vedere e approvare ogni centesimo. Lo stiamo facendo a modo mio. . . Modo di lavorare

Ha incaricato i dipendenti di “mettere un gran numero di citazioni sullo schermo” e ha affermato che tutte le spese di marketing sono approvate direttamente da lui.

“Voglio vedere e approvare ogni centesimo”, ha scritto. “Lo stiamo facendo nel modo in cui lo faccio io… un modo comprovato”, ha aggiunto.

Sia il co-fondatore di Kamani, Carol Kane, sia il CEO di Boohoo, John Lyttle, sono stati copiati nella catena di posta elettronica.

Boohoo non è riuscito a ritirare il caso dal tribunale a novembre, ma si è opposto alla richiesta del ricorrente a Kamani di rispondere alle loro domande.

La società ha affermato che “di solito non partecipa alla definizione dei prezzi per i singoli progetti o alle decisioni pubblicitarie” e dovrebbe avere più personale junior con una conoscenza diretta dell’attività.

Ha aggiunto che se a Kamani viene chiesto di rispondere alle domande, il tribunale dovrebbe limitarlo a due ore.

Le lettere del 2019 ricordano Rapporto del Regno Unito sul trattamento dei fornitori da parte di Boohoo, Pubblicato l’anno scorso. Nel rapporto, l’avvocato senior incaricato delle indagini, Alison Levitt (Alison Levitt) ha citato un’e-mail che Kamani ha inviato al senior manager di Boohoo nel 2018. “Siamo in disordine e dobbiamo essere riparati… ora voglio partecipare a ogni incontro interno che hai con l’acquirente”, ha scritto, aggiungendo: “L’acquisto cambierà e lo controllerò e lo guiderò temporaneamente.. . Voglio ripulire il nostro comportamento.”

Levitt ha concluso: “È ovvio che il signor Kamani ha una forte personalità e potrebbe non essere sempre consapevole dell’impatto che questo ha sulle altre persone”.