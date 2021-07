I fondi comuni di investimento possono investire in opzioni e futures?

Fondo comune Di solito investi in classi di attività non tradizionali, come azioni e titoli a reddito fisso, come le obbligazioni. Tuttavia, alcuni utilizzano anche contratti derivati, come opzioni e futures.Questi esistono come categorie separate di fondi comuni di investimento, in particolare investendo in Derivati Rientreranno nella categoria più generale dei “fondi professionali”, che possono rappresentare un ottimo strumento di investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio attraverso opzioni e futures su vari titoli societari e commodities. Ma si prega di notare che l’uso di derivati ​​aumenterà anche il rischio del fondo.

Sebbene la maggior parte dei fondi comuni di investimento non utilizzi opzioni e futures, molti hedge fund lo fanno. Hedge FundTuttavia, gli investitori ordinari di solito non possono utilizzarlo, mentre i fondi comuni di investimento e gli ETF possono.

Punti chiave I fondi comuni di investimento sono pool di fondi gestiti professionalmente tradizionalmente investiti in azioni e obbligazioni.

Tuttavia, alcuni fondi comuni di investimento utilizzano contratti derivati ​​come opzioni e futures per aumentare i rendimenti o generare reddito.

I fondi di materie prime di solito detengono contratti futures piuttosto che attività fisiche sottostanti.

Alcuni fondi azionari possono utilizzare le opzioni per coprire determinati rischi o generare reddito attraverso opzioni call garantite.

Opzioni e futures di fondi comuni di investimento in materie prime

I fondi comuni specializzati nell’ottenere rendimenti dalle variazioni dei prezzi delle materie prime di solito detengono futures su materie prime e azioni di società che estraggono e vendono varie materie prime come petrolio, oro, gas naturale, argento e altri metalli preziosi.Se il fondo vuole essere aggressivo, i futures possono diventare una parte importante delle partecipazioni in fondi comuni di investimento Speculazione E strategie di trading che massimizzano il rendimento totale sul mercato delle materie prime. Investire in materie prime è rischioso: i fondi comuni di investimento utilizzano solitamente tecniche di investimento complesse e impiegano gestori altamente qualificati.Questo può risultare molto alto Rapporto di spesa Raccolto dal Fondo Comune per le Materie Prime.

Ad esempio, Rydex Basic Commodity Fund H (NASDAQ: RYMBX) investe in vari prodotti negoziati in borsa, inclusi derivati ​​relativi a materie prime, come opzioni su materie prime e futures. A luglio 2021, l’indice di spesa totale del fondo raggiunge l’1,84%.

Fondi comuni azionari che utilizzano derivati

Alcuni fondi comuni investono in azioni ma detengono anche Opzioni Per ridurre al minimo il rischio di ribasso e la volatilità del suo portafoglio di investimenti.acquistare Mette protettive Poiché il premio per le opzioni deve essere pagato, di solito riducono i rendimenti complessivi, ma possono anche prevenire gravi perdite in mercati ribassisti o crolli di mercato.

Altri impegnati in Chiamata di copertura Scrivi per generare reddito, come il titolo Gateway Fund A (NASDAQ: GATEX), che è principalmente investito in titoli a grande capitalizzazione inclusi nell’indice Standard & Poor’s 500. Tuttavia, il fondo vende opzioni call nel suo portafoglio e utilizza i proventi per acquistare opzioni put, il che consente a GATEX di coprire l’intero portafoglio per prevenire la volatilità e improvvisi bruschi cali dei prezzi. (Per ulteriori informazioni, vedere Nozioni di base sulle opzioni put.)