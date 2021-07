I fondi comuni di investimento sono considerati conti pensionistici?

Share it

Sono due cose diverse, ma i soldi che metti nel tuo conto pensione possono essere investiti in fondi comuni di investimento. In effetti, questa è una buona idea.

Investimenti e risparmi per la pensione sono inondati di termini che possono confondere gli investitori e tali termini sono spesso usati in modo errato in modo intercambiabile. chiarire:

Puoi aprire un conto di risparmio, per esempio 401 (k) Oppure un conto pensione individuale per investire regolarmente nella tua vita da pensionato.

Hai molte scelte su come investire e i fondi comuni di investimento sono solitamente una di queste scelte. In effetti, la maggior parte delle persone con tali conti investe tutti o parte dei propri fondi in uno o più di questi fondi.

Punti chiave I fondi comuni di investimento sono un’opzione di investimento, solitamente disponibile per i titolari di conti pensionistici.

Puoi scegliere uno o più fondi comuni di investimento e altri investimenti per il tuo piano IRA o 401 (k).

I conti pensionistici possono contenere qualsiasi tipo di investimento, come ETF, azioni, obbligazioni, materie prime e persino immobili.

Capire i fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento sono pool di fondi di molti investitori creati da società di servizi finanziari. I gestori di fondi scelgono di investire, che può essere qualsiasi combinazione di azioni, obbligazioni e altre attività. Il gestore è responsabile della manutenzione del fondo e dell’adeguamento del suo investimento secondo necessità.

Gli individui investono in fondi comuni di investimento per ottenere competenze professionali in materia di investimenti e un’influenza assoluta fornita dai fondi comuni di investimento.

Ci sono migliaia tra cui scegliere.Le varietà sempre più popolari sono Fondo quotato in borsa (ETF), che replica un indice specifico. Ciò significa meno gestione effettiva e minori costi di gestione.

Fondi comuni di investimento

Se hai un conto pensionistico sponsorizzato dall’azienda, come un piano 401 (k), sceglierai il metodo di investimento del capitale tra le varie opzioni fornite dall’azienda.

Queste opzioni possono includere una gamma di fondi comuni di investimento, come fondi obbligazionari adatti a investitori prudenti e fondi di crescita internazionali adatti a investitori disposti ad assumersi una certa quantità di rischio. Puoi scegliere di dividere i tuoi fondi in diverse opzioni.

Se sei un lavoratore autonomo o non puoi ottenere un 401 (k) per qualsiasi altro motivo, puoi investire in un’IRA. Puoi aprirne uno tramite quasi tutti i broker o altri istituti finanziari.

In quel momento, la tua scelta è aperta. Ci sono migliaia di fondi comuni di investimento tra cui scegliere.

Altri risparmi

I fondi comuni di investimento non vengono utilizzati solo per i conti pensionistici.

Se vuoi risparmiare denaro per qualsiasi scopo, investire in fondi comuni di investimento è una buona scelta.

Impatto fiscale

Non importa in cosa investi, depositare denaro su un conto 401(k) o IRA può farti risparmiare le tasse.

Se si tratta di un tradizionale 401 (k) o IRA, il denaro investito è considerato al lordo delle imposte. Ridurrà il reddito imponibile per l’anno. Devi solo pagare le tasse quando prelevi fondi, probabilmente quando vai in pensione.

Se si tratta di un Roth IRA, i soldi che paghi saranno tassati nello stesso anno. Quando lo ritiri, non dovrai più pagare le tasse.

In ogni caso, l’importo che puoi investire nel tuo conto pensione ogni anno è limitato.

Queste regole si applicano solo ai conti di risparmio pensionistico a lungo termine approvati dal governo, così come i piani 401 (k) e IRA.

Se investi in un fondo comune di investimento o in qualsiasi altro progetto al di fuori del fondo, non ci sono tali benefici fiscali.

Perché scegliere i fondi comuni di investimento

Una specie di Fondo comune Come l’investimento personale, soggetto agli stessi capricci del mercato, ma la diversificazione intrinseca dei fondi comuni li rende più sicuri e meno volatili. Investire in una fondazione ti consente di avere una piccola quota di molti beni diversi.alcunialcuni

Investire direttamente in fondi comuni di investimento può essere un modo efficace per risparmiare per la pensione.

Una perdita enorme o addirittura il fallimento di un’azienda avrà un impatto molto minore sugli investitori che hanno contattato l’azienda come parte di un fondo comune di investimento, perché i loro fondi sono sparsi tra dozzine o centinaia di aziende.

I fondi comuni di investimento forniscono un metodo di investimento diversificato in grado di monitorare indici di mercato o settori, come l’assistenza sanitaria, i metalli preziosi, l’energia o la tecnologia.

Fondi comuni per i conti pensione

La funzione di alcuni fondi comuni di investimento è quella di soddisfare le esigenze finanziarie specifiche delle persone che risparmiano per la pensione. Fondo pensione È un fondo comune che combina la protezione della diversificazione (in partecipazioni miste come obbligazioni e azioni a grande e media capitalizzazione) con un moderato potenziale di reddito.

Ad esempio, Target Retirement Income Fund di Vanguard è progettato per gli investitori in pensione. Investe in cinque fondi indicizzati di società di investimento, di cui circa il 30% del patrimonio è in azioni e il 70% del patrimonio è in obbligazioni.

Questa e simili strategie di fondo possono produrre il modo più sicuro per ottenere un reddito stabile dopo il lavoro. Il loro obiettivo abituale è un rendimento di circa il 4%, che è la dimensione consigliata per prelevare dal conto pensione ogni anno.