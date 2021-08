I fondi comuni necessitano di un conto Demat?

Share it

Anche se gli investitori non hanno bisogno di avere Dematerializzazione (DEMAT) Account acquistato o riscattato Fondo comune Con le azioni, possederne una ha molti vantaggi. I conti DEMAT consentono agli investitori di acquistare quote di fondi comuni di investimento tramite trasferimenti elettronici di fondi senza l’assistenza di un broker.

Inoltre, con i conti DEMAT, gli investitori non devono detenere certificati di fondi fisici al momento del rimborso delle azioni.

Acquista fondi comuni di investimento direttamente dalla società

I conti DEMAT generalmente rendono il processo di acquisto di quote di fondi comuni di investimento rapido e semplice. Tuttavia, gli investitori possono acquistare quote di fondi comuni contattando direttamente la società di fondi comuni. Ciò consente agli investitori di aggirare l’uso di conti o broker DEMAT.

Inoltre, contattando direttamente la società del fondo, gli investitori possono assumere ulteriore controllo, responsabilità e responsabilità per le loro operazioni di fondi comuni di investimento.

I fondi comuni forniscono moduli che gli investitori possono compilare e inviare alle società per richiedere l’acquisto di azioni. Quando riscatti le azioni, puoi depositare i proventi della vendita direttamente sul tuo conto bancario. Oppure, se lo desideri, puoi spedire l’assegno all’indirizzo da te specificato.

Acquista fondi comuni tramite conto DEMAT

Prima dell’avvento di Internet e dell’uso diffuso dei personal computer, gli investitori avrebbero ricevuto prove fisiche dei loro acquisti di azioni e altri investimenti. Tuttavia, con lo sviluppo dell’informatizzazione dei dati su larga scala, gli investitori possono ora utilizzare i conti DEMAT per sostituire la necessità di certificati fisici. Gli investitori possono acquistare, detenere e vendere i propri fondi comuni di investimento online tramite la contabilità elettronica.

E uno broker Può formulare raccomandazioni agli investitori per gestire i conti di fondi comuni di investimento, i conti DEMAT offrono agli investitori un’altra opzione. I gateway online consentono agli investitori che desiderano gestire i propri conti di visualizzare, selezionare e confrontare facilmente i fondi.

Altri modi per acquistare fondi comuni di investimento

Molte banche e fornitori online offrono agli investitori vari modi per acquistare azioni di fondi comuni di investimento. Broker di sconti Gli investitori eseguono ordini di acquisto e vendita a un tasso di commissione inferiore. Tuttavia, di solito non forniscono consulenza, ricerca o analisi agli investitori. Spetta a ciascun investitore decidere se una terza parte debba essere coinvolta nell’acquisto di quote di fondi comuni.

Vantaggi del conto DEMAT

Gli investitori che utilizzano i conti DEMAT quando acquistano fondi comuni di investimento hanno molti vantaggi. Uno dei principali vantaggi è che si tratta di un modo più semplice e sicuro di detenere titoli rispetto ai metodi precedenti che si basavano su certificati fisici. I certificati cartacei possono essere smarriti, rubati o danneggiati. I criminali possono falsificare certificati nel tentativo di ingannare gli investitori.

Utilizzando la contabilità elettronica, gli investitori possono usufruire di aggiornamenti automatici e rapidi del conto. I fondi comuni di investimento possono aumentare la velocità con cui elaborano le transazioni, eliminare scartoffie non necessarie e aiutare a ridurre gli errori causati dall’errore umano.

