I fondi del debito in difficoltà brillano nella ripresa da Covid

Gli hedge fund che cercano di trarre profitto da società colpite da disastri stanno vivendo il loro anno migliore dalla crisi finanziaria, poiché il rimbalzo del mercato guidato dalle misure di stimolo ha fatto salire il prezzo del debito insolvente.

Fondo di debito in difficoltà -Gli esperti specializzati nella gestione di obbligazioni e prestiti emessi da società in difficoltà – sono aumentati per il decimo mese consecutivo a luglio, portando il rendimento annuo all’11,45% a fine luglio.

Secondo i dati del fornitore di dati Eurekahedge, questa è la performance più forte nello stesso periodo dal 2009 e segna la migliore performance di qualsiasi importante strategia di hedge fund nel 2021.

Questa eccezionale performance sottolinea la velocità con cui l’economia si è ripresa dal peggio della pandemia, grazie alle enormi misure di stimolo delle banche centrali che si sono allineate ai programmi di vaccinazione rapida dei paesi sviluppati.

I fondi di debito di solito effettuano investimenti a breve termine in obbligazioni quasi inadempienti o inadempienti, forniscono prestiti di emergenza e persino controllano i mutuatari colpiti da disastri attraverso i tribunali.

Giuseppe Naglieri, vice direttore degli investimenti di Värde Partners, ha dichiarato: “Quando il Covid ha colpito, abbiamo iniziato un brutto ciclo e il tasso di insolvenza è aumentato notevolmente, ma la performance di questo ciclo economico è molto diversa dal passato”, ha dichiarato Värde Partners, valutata a 15 miliardi di dollari USA Fondo per debiti distressed.

Aziende in questo campo, tra cui Oaktree Capital, Partner di valore strategico, Apollo ed Elliott Management tendono a farsi coinvolgere in tempi di recessione economica e turbolenze di mercato, e quindi sperano di trarre vantaggio dalla tendenza alla ripresa: questa è una scommessa rischiosa redditizia.

Poiché le azioni aggressive della banca centrale e la corsa alla spesa del governo hanno portato a una forte ripresa del mercato, questa strategia ha funzionato rapidamente nell’ultimo anno e mezzo.

anche, Società di private equity Naglieri ha affermato di essersi rafforzata, utilizzando i propri soldi per sostenere le società in cui investono, aiutando indirettamente i fondi di debito in difficoltà nel processo.

Le società di private equity tendono a caricare le società con grandi quantità di debito per aumentare i rendimenti, ma ciò può causare problemi quando si verifica una recessione economica. I soci di Värde hanno sottolineato che a volte rinuncerebbero all’investimento invece di raddoppiarlo, ma la situazione è cambiata di recente.

“La più grande differenza è la fornitura di liquidità, non solo la banca centrale e il governo”, ha detto Narieli. “La volontà degli azionisti di sostenere la propria azienda è maggiore rispetto ai cicli passati, probabilmente perché è stata causata dal virus ed è quindi considerata temporanea”.

HFR, un altro fornitore di dati del settore, ha fissato il rendimento medio del debito in sofferenza al 13,9% per l’anno conclusosi a luglio, mentre il rendimento medio degli hedge fund è stato del 9,5%. L’anno scorso, il rendimento per i partecipanti al debito in difficoltà è stato dell’11,8%.

I vincitori includono Mudrick Capital Management di Jason Mudrick e i partner strategici di valore di Victor Khosla.Secondo i documenti degli investitori che hanno visto, i loro hedge fund di debito in difficoltà hanno ottenuto rendimenti rispettivamente del 26,2% e del 15,5%, nell’anno fino alla fine di maggio.Financial Times

I rendimenti sono stati sostenuti da un significativo rimbalzo Mercato del debito aziendaleCiò ha ridotto i costi di prestito su tutta la linea e ha persino aiutato le compagnie di crociera, le compagnie aeree e i gruppi alberghieri a raccogliere miliardi di dollari per superare le difficoltà.

Secondo i dati ICE, il rendimento medio delle obbligazioni spazzatura statunitensi è crollato da un picco di oltre l’11%, quando il mercato del coronavirus era stato più turbolento l’anno scorso, a meno del 4% per la prima volta registrata quest’estate. Anche il punto più basso prima della crisi finanziaria era solo del 7% circa.

Il rendimento medio delle obbligazioni societarie con rating CCC o inferiore dalle principali agenzie di rating del credito – debito estremamente rischioso che è già sull’orlo del default – è crollato da un massimo di quasi il 20% nel marzo 2020 a quasi i minimi storici di circa il 7%. Un centesimo quest’estate. Oleg Melendiev, direttore della strategia obbligazionaria ad alto rendimento presso Bank of America, ha descritto l’ambiente attuale come un “killer del credito”.

Tuttavia, il rimbalzo del mercato del credito ha aiutato molte aziende che potrebbero essere cadute nelle grinfie dei fondi di debito in difficoltà, limitando così la portata di ulteriori opportunità. Alcuni investitori sono anche alla ricerca di rendimenti altrove, ritenendo che i giorni migliori per le strategie sui crediti inesigibili possano essere finiti.

Il ramo di investimento degli hedge fund di UBS ha dichiarato nelle sue prospettive strategiche per il terzo trimestre che prevede di ridurre la propria esposizione al debito deteriorato, “in considerazione del sostanziale rimbalzo del credito aziendale e delle opportunità distorte a lungo termine più interessanti in altre aree del credito mercato”.

Il fornitore di dati di mercato privato Preqin ha anche sottolineato nella sua ultima prospettiva che “rispetto allo scorso anno, l’interesse degli investitori per il debito deteriorato e le circostanze speciali è diminuito perché le opportunità sono più difficili da ottenere del previsto”.

Tuttavia, molti Crediti inesigibili Gli esperti hanno sottolineato di aver costantemente raccolto e distribuito fondi in tempi buoni e cattivi, e credono ancora che le scosse di assestamento della pandemia di coronavirus porteranno molte opportunità.

Narieri ha detto: “Oltre alla superficie, ci sono tante cose da fare”. “Se si guarda al livello medio del mercato, non sembra molto interessante. Ma quando si scava più a fondo nelle singole aziende e settori, in Infatti, stanno accadendo molte cose.”

