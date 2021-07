I fondi federali statunitensi e i futures sull’eurodollaro aumentano i tassi di interesse dopo la pubblicazione dei dati sull’IPC, scommetti su Reuters

James Knightley, capo economista internazionale di ING, ha affermato in un rapporto di ricerca che ci sono buone ragioni per aumentare i tassi di interesse il prossimo anno.

Tuttavia, nella sua dichiarazione politica del mese scorso, la Fed ha promesso di mantenere il sostegno politico per il momento per incoraggiare la continua ripresa dell’occupazione.

Ken Polcari, managing partner di Kace Capital Advisors a Boca Raton, in Florida, ha dichiarato: “È difficile per la Federal Reserve o per qualsiasi persona responsabile della conversazione cercare di descriverla come temporanea”.

