I fondi infrastrutturali hanno accumulato 300 miliardi di dollari prima del previsto boom post-crisi

Gli investitori in infrastrutture con oltre 300 miliardi di dollari di capitale privato inutilizzato vogliono aumentare la spesa pubblica dopo la pandemia sotto la guida del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, da 1.000 miliardi di dollari Pacchetto infrastruttura Promuoverà opportunità globali nelle telecomunicazioni, nelle strade a pedaggio, nell’energia pulita e nei progetti idrici.

Dopo il rallentamento economico causato dalla pandemia dello scorso anno, le attività di raccolta fondi per le infrastrutture stanno riprendendo. Secondo i dati del fornitore di dati Preqin, quest’anno sono stati raccolti a livello globale circa 75,5 miliardi di dollari USA, rispetto ai 105,9 miliardi di dollari USA nel 2020.

Nell’era dei tassi di interesse bassissimi, infrastruttura Non solo può fornire un flusso di reddito affidabile e attraente, ma anche proteggersi dall’inflazione. Ma la carenza di progetti “pronti” significa che la “polvere secca” – denaro fornito dai clienti ma non ancora speso – è quasi raddoppiato da 153 miliardi di dollari alla fine del 2016 a 302,6 miliardi di dollari.

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato questo mese l’U.S. Infrastructure Act – che include $ 550 miliardi di nuove spese – che potrebbe aiutare a ridurre le riserve di liquidità.

L’ambizioso piano bipartisan include una proposta per fornire a ogni cittadino americano un servizio Internet ad alta velocità a prezzi accessibili e acqua potabile senza piombo, una rete nazionale di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e un nuovo sistema di energia pulita. Inoltre, stanzia centinaia di miliardi di dollari per progetti più tradizionali, come il miglioramento di strade, ponti e gallerie, ferrovie e aeroporti.

Il disegno di legge, che sarà adottato dalla Camera dei rappresentanti controllata dai democratici entro la fine dell’anno, costringerà le città e gli stati a dimostrare di aver preso in considerazione l’utilizzo di partenariati pubblico-privato, noti come P3 negli Stati Uniti.

Carl Kuchel, amministratore delegato senior di Macquarie Asset Management, la più grande società di gestione delle infrastrutture al mondo, ha dichiarato: “È bello vedere che il capitale privato è riconosciuto per il suo ruolo importante nell’aiutare a ricostruire le infrastrutture statunitensi”.

Ha aggiunto: “Questo disegno di legge ha il potenziale per espandere gradualmente le opportunità in più aree”.

Rispettati

Verrà creata una nuova classe di obbligazioni per attività private esentasse per finanziare progetti infrastrutturali sostenuti dal governo. Il nuovo programma di prestiti sarà in grado di prendere in prestito ai tassi del Tesoro degli Stati Uniti per fornire la metà del costo del trasporto, dell’approvvigionamento idrico e dei progetti di infrastrutture a basse emissioni di carbonio.

“Gli Stati e i governi locali che possono emettere obbligazioni esenti da tasse sono stati precedentemente incoraggiati a non coinvolgere il settore privato, ma il piano di Biden aiuterà una concorrenza leale”, ha affermato DJ Gribbin, partner operativo senior di Stonepeak, una società da 37 miliardi di dollari. . Gestore di infrastrutture professionale con sede a York.

Gli architetti dell’Infrastructure Act hanno insistito sul fatto che avrebbe utilizzato una combinazione di fondi di soccorso per il coronavirus inutilizzati e altre fonti una tantum per “pagare” per intero, incluso il rafforzamento della conformità fiscale per i trasferimenti di criptovaluta.

Ma il Congressional Budget Office indipendente ha pubblicato un rapporto di analisi questo mese, prevedendo che il disegno di legge aggiungerà altri 250 miliardi di dollari al deficit nazionale.

“Quando queste risorse una tantum saranno esaurite, il piano esporrà gli Stati Uniti a un deficit di finanziamento delle infrastrutture”, ha avvertito Gribin.

Sebbene i sostenitori del finanziamento privato credano che apporti una maggiore disciplina dei costi al progetto, di solito è più costoso del prestito pubblico e di solito richiede ai contribuenti di sostenere i rischi finanziari e di costruzione.

Secondo il piano Biden, nei prossimi cinque anni ai consulenti sono stati stanziati fino a 100 milioni di dollari USA per condurre ricerche con un buon rapporto qualità-prezzo su progetti infrastrutturali.

Lawrence Slade, CEO della Global Infrastructure Investors Association, ha affermato che “è importante che il governo acceleri lo sviluppo delle pipeline di progetto”.

Nel Regno Unito, che ha tradizionalmente promosso il modello di partenariato pubblico-privato, il governo ha deciso tre anni fa di interrompere l’utilizzo del regime di finanziamento privato perché si è scoperto che forniva Valore non elevato I contribuenti hanno bloccato le opportunità di investimento.

L’industria spera che il Ministero delle Finanze adotti nuovi modelli, come l’infrastruttura patrimoniale per la supervisione. La nuova fogna di Londra Il tunnel sotto il Tamigi.

Tuttavia, il pubblico su entrambe le sponde dell’Atlantico è sempre più preoccupato per il costo dei contribuenti e dei consumatori che utilizzano finanziamenti privati ​​per le infrastrutture.

Secondo Kate Bayliss, assistente di ricerca presso la Soath University di Londra, la partecipazione del settore privato alla costruzione delle infrastrutture ha un prezzo. “Non potrà mai sostituire i fondi pubblici”, ha detto. “Deve essere sempre ripagato con profitto.”

