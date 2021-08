I fondi pensione sono cauti sulla richiesta del governo del Regno Unito di finanziare la ripresa post-Covid

I fiduciari dei fondi pensione britannici sono riluttanti agli sforzi del governo per incoraggiarli a spendere miliardi di dollari per la ripresa economica del paese e avvertono i loro depositanti di potenziali conflitti di interesse.

in un Intervento senza precedenti La scorsa settimana, il primo ministro britannico Boris Johnson e il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak hanno inviato una lettera al settore, esortando il settore a investire più denaro in aree come le infrastrutture per aiutare il Paese a “ricostruirsi meglio” nell'”esplosione degli investimenti” dopo il Covid . 19 pandemia.

Tuttavia, i fondi pensione britannici con un patrimonio di oltre 1.000 miliardi di sterline sono generalmente cauti sugli investimenti del mercato privato come infrastrutture e capitale di rischio, preoccupandosi che commissioni elevate eroderanno i rendimenti della pensione e che la scarsa liquidità influirà sui tempi di pagamento delle pensioni.

“Per quanto riguarda il suggerimento che il fiduciario dovrebbe sostenere l’opportunità del Regno Unito per aiutarci a ricostruire meglio, “faccio orecchie da mercante”, ha affermato Andrew Warwick, fiduciario della società fiduciaria professionale Capital Cranfield ed ex dirigente senior del regolatore delle pensioni -Thompson (Andrew Warwick-Thompson) ha detto. “Le società illiquide del Regno Unito dovranno sottoporsi allo stesso processo di due diligence di qualsiasi altra decisione di investimento”.

Scottish Widows è uno dei principali fornitori di pensione nel Regno Unito e sostiene investimenti più ampi nelle infrastrutture per aiutare il paese a riprendersi, ma afferma che qualsiasi quadro che spinga le attività pensionistiche in questa direzione deve fornire rendimenti almeno altrettanto buoni di quelli esistenti. il livello di ritorno è altrove.

Il direttore delle politiche di Scottish Widows, Pete Clancy (Pete Clancy), ha dichiarato: “La persona che gestisce le risorse pensionistiche per conto dei risparmiatori ha la responsabilità di ottenere il miglior ritorno possibile per i clienti”. “Questo è un problema che il governo deve risolvere”.

Sir John Kay, un economista che ha guidato la revisione indipendente del 2012 delle misure di riforma del mercato azionario del Regno Unito, ha affermato che il governo deve fornire informazioni più dettagliate sui progetti infrastrutturali che possono attrarre investimenti nei piani pensionistici.

“Esistono già finanziamenti a lungo termine disponibili per investimenti in infrastrutture, come strade a pedaggio e aeroporti, ma questo è in realtà un rifinanziamento delle attività esistenti”, ha affermato Kay.

“Non è chiaro se il piano pensionistico possa soddisfare le esigenze di finanziamento di nuovi progetti nazionali, come [rail project] Impianti nucleari HS2 e Hinkley Point. Per i pensionati individuali, questi sono investimenti finanziari terribili e tali progetti sono in realtà attraenti solo per i grandi investitori istituzionali, perché il governo e i consumatori dovranno investire molto denaro per sovvenzionarli. “

Johnson ha annunciato l’intenzione di tenere un vertice sugli investimenti a Downing Street in ottobre per rafforzare gli investimenti istituzionali nella cosiddetta finanza produttiva (come le infrastrutture).

I dirigenti del mercato privato hanno accolto con favore la mossa. La British Private Equity and Venture Capital Association ha affermato che l’intervento del Primo Ministro e del Cancelliere dello Scacchiere è una “buona notizia” per i pensionati britannici.

“L’industria è la forza trainante dietro molte innovazioni chiave nel Regno Unito, creando un enorme valore economico e sociale per il nostro paese sotto forma di posti di lavoro, crescita e prodotti e servizi leader a livello mondiale”, ha affermato il direttore generale di BVCA Michael Moore.