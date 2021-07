I fratelli Zaoui si uniscono all’emergente movimento Spac in Europa

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Il duo commerciale dei fratelli Zaoui ha lavorato con diversi importanti dirigenti europei per creare una società di acquisizione per scopi speciali che ha raccolto 300 milioni di euro da investire in attività sanitarie e tecnologiche nella regione.

Secondo le persone a conoscenza della questione, Odyssey Acquisition sarà quotata su Euronext Amsterdam, perché il principale beneficiario del trasferimento delle operazioni di azioni denominate in euro da Londra dopo la Brexit è diventato Spac Capital Europa.

Spacs si quota in borsa e poi cerca una società target con cui fondersi. Secondo i dati del fornitore di dati Refinitiv, spinti da una serie di attività negli Stati Uniti, quest’anno hanno raccolto quasi 110 miliardi di dollari da 381 società quotate in tutto il mondo, di cui più di 500 sono alla ricerca di acquisizioni. Il mercato europeo è in ritardo: secondo Refinitiv, quest’anno solo 18 Spac hanno raccolto circa 5 miliardi di dollari.

Dopo 18 mesi di prosperità, l’evento ha Rallenta Negli Stati Uniti, il cosiddetto finanziamento del gasdotto, un’importante fonte di fondi per le società di assegni in bianco per completare l’acquisizione, si è prosciugato.

Michael Zaoui è il presidente di Odyssey e suo fratello Yoël è il co-CEO di Jean Raby, l’ex CEO di Natixis Investment Management a Parigi.

Michael era il co-responsabile delle fusioni e acquisizioni europee di Morgan Stanley e Yoël era il co-responsabile delle fusioni e acquisizioni globali di Goldman Sachs. Successivamente, i due fondarono in modo indipendente Zaoui & Co, una società boutique di investment banking con sede a Londra, a Londra. anno 2013.

Odyssey sarà supportata da Zaoui & Co in tutte le fasi, dalla determinazione dell’obiettivo al completamento della transazione. Michel Combes, presidente di SoftBank International ed ex CEO di Sprint, Altice e Alcatel-Lucent, fornirà consulenza su telecomunicazioni, media e transazioni tecnologiche. Per le operazioni sanitarie si avvarrà dell’esperienza di Olivier Brandicourt, ex boss del gruppo farmaceutico francese Sanofi e consigliere del Gruppo Blackstone.

“Questo è un team forte ed esperto. Il mercato Spac in Europa non è così sviluppato rispetto agli Stati Uniti”, ha affermato Peter Schoenfeld, il fondatore di PSAM. PSAM è un hedge fund da 3 miliardi di dollari con sede a New York e sta acquistando il blank di Zaouis dai un’occhiata. Il primo giorno della società.

“Mentre l’Europa emerge dalla pandemia, mi aspetto che le società private cercheranno capitali per espandere la loro scala. Odyssey Acquisition sarà in grado di fornire questo capitale in modo più efficiente rispetto al tradizionale processo di IPO”.

L’IPO di Odyssey è stata sottoscritta da Goldman Sachs e JPMorgan Chase per supportare lo sviluppo delle aziende europee mentre la pandemia accelera i cambiamenti comportamentali e la trasformazione digitale dell’intero settore.

Sempre più aziende private europee del valore di oltre 1 miliardo di dollari stanno emergendo all’incrocio tra sanità e tecnologia.Includono aziende come Inizio assicurazione sanitaria Allen; Doctolib, a Servizio di gestione degli appuntamenti medici online Connettere i pazienti con gli operatori sanitari; e Intelligenza artificiale benevola, Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e della tecnologia medica computazionale.

Rispettati

Fondatori di Spac attratti dal potenziale prosperi profitti Da un obiettivo di acquisizione di successo. I promotori di questi veicoli di solito ottengono il 20% delle loro azioni a un costo simbolico.Jim Chanos, il principale venditore allo scoperto la scorsa settimana, ha accusato alcune persone che hanno elencato la società attraverso SPAC di “giocare” Veloce e sciolto Con le loro previsioni” per attirare investitori al dettaglio, che anche Sotto esame Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L’obiettivo di 300 milioni di euro collocherà Odyssey tra le Spac più grandi d’Europa. Ad aprile, la Bad Check Company Creato dal CEO di LVMH Bernard Arnault Lui e l’ex presidente di UniCredit Jean Pierre Mustier hanno investito in una società finanziaria europea per quotarsi ad Amsterdam e hanno raccolto 500 milioni di euro.

Dal suo lancio nel 2013, Zaoui & Co ha fornito consulenza su transazioni per un valore di 225 miliardi di euro.Recentemente, è Suggerisci SoftBank Venduto il progettista di chip britannico Arm Holdings a Nvidia, la famiglia Peugeot per 40 miliardi di dollari Fusione da 50 miliardi di dollari Concorrenza tra la PSA francese e la rivale italo-americana Fiat Chrysler.