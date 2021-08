I funzionari americani a Berlino sono scioccati dai sintomi della “Sindrome dell’Avana”

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, due funzionari statunitensi che lavorano in Germania hanno cercato cure dopo aver lamentato sintomi simili legati alla cosiddetta sindrome dell’Avana.

La sindrome prende il nome dalla capitale cubana e i dipendenti della CIA e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti si sono lamentati per la prima volta nel 2016 e nel 2017 che le loro teste avevano voci anormali e un senso di pressione. Da allora, questo sintomo è stato osservato tra i dipendenti del governo in Cina, Russia e altri paesi. Recentemente, l’Austria.

Gli Stati Uniti non hanno dichiarato pubblicamente chi credono ci sia dietro questi incidenti, che sembrano implicare l’uso di energia a radiofrequenza come le radiazioni a microonde per condurre attacchi “diretti”. Ma in privato, i funzionari sospettano che la Russia sia responsabile di questo.

La questione potrebbe essere risolta venerdì a Mosca in un incontro tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin, che dovrebbe coinvolgere i disordini in Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani e la situazione nell’est dell’Ucraina.

Due persone informate dai funzionari dell’intelligence statunitense hanno dichiarato al Financial Times a giugno che Mosca potrebbe “pulsare” energia a radiofrequenza per rubare dati da computer e telefoni cellulari, danneggiando infine le persone nelle vicinanze. Le autorità russe hanno negato qualsiasi coinvolgimento.

La sindrome è ufficialmente definita “anormale” o “evento sanitario inspiegabile” e comporta una serie di sintomi, tra cui nausea, forti mal di testa, mal d’orecchi e insonnia.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha rifiutato di commentare la questione. Rapporto Nel Wall Street Journal, la sindrome dell’Avana è ora emersa a Berlino.

Ma ha detto che gli incidenti sanitari sono la massima priorità del Segretario di Stato americano Anthony Brinken. Nel 2018 il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro per la risposta agli incidenti sanitari per fornire assistenza ai dipendenti interessati e alle loro famiglie, prevenire il verificarsi di tali incidenti e cercare di determinarne la causa. Nel marzo di quest’anno, Brinken ha nominato Pamela Spratlen, una diplomatica professionista con quasi 30 anni di esperienza nel campo della diplomazia americana, come consigliere senior della task force.

Secondo un rapporto del New Yorker del mese scorso, uno dei luoghi più gravemente colpiti è Vienna, sede dell’OPEC e dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.Ci sono circa due dozzine di funzionari dell’intelligence, diplomatici e altri funzionari governativi statunitensi che hanno hanno riferito la loro relazione con L’Avana Sintomi correlati alla sindrome.

Il rapporto del Wall Street Journal ha descritto un caso in cui un paziente è stato recentemente trasferito da un lavoro nella capitale europea al Centro medico militare nazionale Walter Reed nel Maryland, negli Stati Uniti, per essere curato.

La persona ha detto che i medici hanno diagnosticato una lesione cerebrale simile a una persona esposta all’onda d’urto di un’esplosione. Prima che comparissero questi sintomi, formicolio all’orecchio, rumore elettronico ad alta frequenza e pressione all’orecchio. Questi si sono verificati quando la persona era a casa la sera o la mattina presto a marzo.

Il Wall Street Journal ha citato la persona che ha affermato che le persone colpite dalla sindrome “hanno lavorato su questioni relative alla Russia”, il che è “scioccante”.