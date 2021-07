I funzionari della Casa Bianca esortano la Cina e il settore privato a rafforzare la riduzione del debito globale Reuters

I funzionari finanziari del G20 si incontreranno a Venezia dal 9 al 10 luglio per discutere dell’imminente crisi del debito che stanno affrontando i paesi in via di sviluppo e i mercati emergenti.

Il funzionario della Casa Bianca ha anche affermato che se i paesi fortemente indebitati cercano di ristrutturare più profondamente il loro onere del debito, è importante “eliminare lo stigma che devono affrontare”, che in molti casi è necessario per creare spazio per le riforme strutturali.

“Il sostegno pubblico delle istituzioni internazionali non dovrebbe essere utilizzato per ripagare il settore privato. Penso che il settore privato abbia bisogno di internalizzare gli investimenti nei mercati emergenti non è una realtà gratuita”, ha affermato.

“Abbiamo bisogno che ogni paese, in particolare la banca più grande, faccia la sua parte”, ha detto Singh in un evento online ospitato dal Center for Strategic and International Studies.

L’iniziativa è lontana dal raggiungere il suo obiettivo originale e alcuni paesi non sono disposti a chiedere il congelamento dei pagamenti del debito per non minare il loro rating creditizio.

Ad aprile, il G20 ha deciso di estendere il periodo di congelamento del debito fornito ai paesi più poveri fino alla fine del 2021 per aiutarli a combattere la pandemia di COVID-19 e ridurre il loro impatto economico, ma non è riuscito a estenderlo per includere i paesi a reddito medio ed escludere 22 dei 72 paesi stanno affrontando un alto rischio di sofferenza del debito.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.