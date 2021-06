I funzionari della città della Florida hanno affermato che l’edificio è sicuro nonostante gli avvertimenti

Secondo NPR, Prieto non è più impiegato da Surfside. Ha detto al Miami Herald che non ricordava di aver ricevuto quel rapporto.

I commenti dell’ispettore sono direttamente in conflitto con il rapporto di ingegneria di cinque settimane fa, che avvertiva che il fallimento dell’impermeabilizzazione delle lastre strutturali in calcestruzzo doveva essere sostituito “nel prossimo futuro”.

Ma in seguito, secondo il verbale della riunione di novembre 2018 riportato da NPR e da molti altri media americani, un ispettore di Surfside ha incontrato i residenti dell’edificio nel 2018 e ha assicurato loro che l’edificio era in “ottime condizioni”. “.

Domenica, il bilancio delle vittime causato dal crollo parziale di un grattacielo vicino a Miami è salito a nove e le persone disperse sono più di 150. La squadra di soccorso ha cercato tra le macerie per il quarto giorno consecutivo, ma non ha trovato segni di vita .

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.