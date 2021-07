I future sul caffè sono aumentati del 10%, il più grande guadagno di un giorno in 7 anni

Share it

Poiché la siccità e il gelo minacciano le colture di caffè in Brasile, il più grande produttore mondiale di caffè, giovedì i futures sul caffè sono aumentati del 10%, stabilendo il più alto aumento in un solo giorno dall’inizio del 2014 e il prezzo di chiusura più alto in più di sei anni.

“A causa del gelo insolitamente forte in Brasile, i prezzi del caffè sono aumentati questa settimana”, ha affermato Sal Gilbertie, presidente e direttore degli investimenti di Teucrium Trading. “Ci sono problemi ovunque in Vietnam e Brasile, e la fornitura di caffè è un po’ ridotta prima della stagione del gelo in Brasile quest’anno”, ha detto a MarketWatch.

Luglio è il periodo in cui le piante di caffè brasiliane sono in fiore e “fragili”, ha detto. Luglio è sempre un mese pericoloso per le gelate del Paese, ma “la cosa più preoccupante sul mercato quest’anno è già accaduta. “ Gilbert ha affermato che il Brasile ha bisogno di un buon raccolto per “tamponare l’offerta di caffè leggermente inferiore e l’incidente del gelo ha eliminato la possibilità di ripristinare l’offerta di caffè per un altro anno”. “L’economia si sta svegliando dal nuovo coronavirus e ha bisogno di più caffè, ma il clima in Brasile è assolutamente poco collaborativo”. Il contratto future sul caffè di settembre più attivo

KCU21,

+0,70% KC00,

+0,70%

ICE Futures American Exchange è aumentato di 17,7 centesimi, o del 10%, per chiudere a quasi 1,94 dollari per libbra. Secondo i dati di mercato Dow Jones, il suo prezzo di negoziazione è aumentato di circa il 20% questa settimana, determinando un aumento del 21% finora questo mese. I prezzi hanno chiuso al livello più alto da novembre 2014. John Caruso, senior asset manager di RJO Futures, ha spiegato: “La possibilità di gelate e futuri eventi meteorologici di La Niña pone rischi per le principali regioni di coltivazione del caffè del Brasile e si prevede che la produzione della regione sarà confrontata con lo stesso periodo dell’anno scorso. Il i livelli di produzione previsti sono gli stessi”. La mossa del caffè “inizia con Carenza di contenitori Tornando all’inizio di quest’anno”, ha detto Caruso a MarketWatch. La carenza è almeno in parte dovuta ai cambiamenti nel mercato causati dall’impatto della pandemia di COVID-19, che ha portato a costi di trasporto più elevati per molte materie prime. Caruso ha dichiarato: “I fondamentali negativi dell’offerta stanno già andando a gonfie vele”. “Il prossimo anno dovrebbe essere considerato l”anno precedente’ di produzione” – e il mercato sta già affrontando condizioni molto siccitose, “Questo rende il tempo futuro Il margine di errore per l’incidente è praticamente zero”, ha detto. Secondo Caruso, si ipotizza che durante il periodo “anno su anno” degli ultimi sei anni, è probabile che i livelli di produzione raggiungano il livello più basso. I prezzi del caffè sono saliti ai livelli più alti dal 2014 e quell’anno, e i prezzi sono saliti a un massimo di circa 2,25 dollari USA per libbra. Caruso si aspetta che i prezzi del caffè “testano questi livelli e se non possono essere esclusi”.

