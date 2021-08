I futures del Nasdaq cadono dopo che il disegno di legge sulle infrastrutture è passato al Senato

(Reuters)- I futures Nasdaq sono scesi mercoledì, mentre l’indice Dow Jones è leggermente aumentato perché gli investitori hanno scambiato titoli tecnologici pesanti con settori economicamente sensibili dopo l’approvazione dell’US Infrastructure Act.

Foto del file: un commerciante lavora al piano commerciale della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA il 5 agosto 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Prima che i dati sull’inflazione prevista fossero rilasciati nel corso della giornata, i volumi di scambio erano leggeri.

Le azioni blue chip Dow Jones e il benchmark S&P 500 hanno raggiunto un nuovo massimo di chiusura martedì quando il Senato degli Stati Uniti ha approvato un piano infrastrutturale bipartisan da 1 trilione di dollari e le azioni economicamente sensibili sono aumentate.

Un ulteriore piano di investimenti da 3,5 trilioni di dollari mirava ad affrontare il cambiamento climatico e la povertà, ma ha incontrato una forte resistenza da parte dei repubblicani.

I produttori di apparecchiature Caterpillar Inc., Deere Company, i fornitori di materiali da costruzione Vulcan Materials e Nucor Inc. sono aumentati dallo 0,4% all’1,9% negli scambi pre-mercato, aumentando il giorno di negoziazione precedente nella speranza di beneficiare dei progetti infrastrutturali Il forte aumento.

Un sondaggio di Reuters ha mostrato che i dati rilasciati alle 08:30 Eastern Time (1230 GMT) potrebbero mostrare che i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 5,3% su base annua a luglio, quando due funzionari della banca centrale degli Stati Uniti hanno affermato che l’inflazione aveva raggiunto un test chiave di soddisfare le politiche di austerità.

Negli ultimi mesi, l’inflazione ha dominato il sentiment del mercato e gli operatori temono che le maggiori pressioni sui prezzi possano costringere la Fed a tagliare la sua posizione di allentamento ultra prima del previsto.

Alle 06:53 Eastern Time, il mini indice elettronico Dow Jones è aumentato di 23 punti, o 0,07%, il mini indice elettronico S&P 500 è sceso di 2,75 punti, o 0,06%, e il mini indice elettronico Nasdaq 100 è sceso di 27,75 punti. O 0,18% .

Le compagnie energetiche Exxon Mobil, Schlumberger NV, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum e Halliburton hanno seguito il calo dei prezzi del greggio dallo 0,6% all’1,5%. [O/R]

I titoli tecnologici pesanti come Alphabet Inc, Netflix Inc, Amazon, Microsoft, Apple, Tesla e Facebook sono leggermente diminuiti a causa dell’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. [US/]

Reportage di Devik Jain e Ambar Warrick a Bangalore; montaggio di Sunak Dasgupta

