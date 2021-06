I futures di Standard & Poor’s sono circa l’1% al di sotto del livello record prima che Powell testimoni a Reuters

Alle 6:31 ora orientale, era in calo di 3 punti o dello 0,01%, in calo di 1,25 punti o dello 0,03% e in calo di 3,5 punti o dello 0,02%.

Powell ha detto in un discorso preparato rilasciato nel tardo pomeriggio di lunedì che l’inflazione è “aumentata in modo significativo negli ultimi mesi”, ma in realtà crede che il recente aumento possa ridursi. Il presidente della Federal Reserve si rivolgerà al Congresso alle 14:00 Eastern Time (1800 GMT).

© Reuters. Foto del file: la parte anteriore della Borsa di New York (NYSE) può essere vista a New York, negli Stati Uniti, il 12 febbraio 2021. REUTERS/Brendan McDermid

