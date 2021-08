I futures stanno gradualmente diminuendo, crescendo le preoccupazioni; il crollo dei prezzi del petrolio colpisce i titoli energetici Reuters

Azioni legate alla tecnologia Apple Inc (NASDAQ:), Amazon.com Inc (NASDAQ:) e Facebook (Nasdaq:) è uno dei titoli con il più piccolo calo nei primi scambi. L’anno scorso, questi titoli si sono comportati molto meglio dell’indice S&P 500 a causa dell’aumento della domanda per i loro prodotti durante il diffuso blocco del COVID-19.

Il focus di giovedì sarà il rapporto settimanale iniziale sulle richieste di disoccupazione del Dipartimento del Lavoro, per poi passare alla riunione annuale di ricerca della Federal Reserve che si terrà a Jackson Hole, nel Wyoming, la prossima settimana per apprendere qualsiasi informazione sulla prossima mossa della banca centrale.

In un momento in cui i dati macroeconomici indicano un rallentamento della crescita economica degli Stati Uniti, le preoccupazioni per un’improvvisa contrazione hanno fatto scendere i principali indici di Wall Street dai massimi storici questa settimana.

I verbali della riunione del mese scorso della Fed rilasciati mercoledì hanno mostrato che i funzionari ritenevano che il punto di riferimento dell’occupazione per la riduzione del sostegno economico “potrebbe essere raggiunto quest’anno”, con un calo dell’1% questo mese, che è stato il giorno peggiore in un mese.

© Reuters. Foto del file: un commerciante lavora al piano commerciale della Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA il 5 agosto 2021. REUTERS/Andrew Kelly

