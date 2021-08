I futures sulle azioni statunitensi salgono dopo che l’indice S&P 500 ha raggiunto un livello record

Video di Reuters

Biden: “Ho detto a questi governatori, per favore aiutatemi. Ma se non avete intenzione di aiutare, almeno per favore cedete”. linee guida sanitarie perché gli Stati Uniti stanno lottando per contenere la diffusione della variante Delta del coronavirus, soprattutto negli stati del sud dove i tassi di vaccinazione sono relativamente bassi. Biden: “Solo due stati, Florida e Texas, rappresentano un terzo di tutti i nuovi casi di COVID-19 nel Paese… Alcuni governatori non sono disposti a fare la cosa giusta per sconfiggere questa epidemia, quindi dovrebbero consentire alle aziende e alle università che vogliono fare la cosa giusta per farlo. “Florida e Louisiana sono diventati gli ultimi punti caldi negli Stati Uniti, entrambi i quali hanno riportato numeri record di ricoveri COVID-19. Fai pressione sull’ospedale. In Louisiana, Felicia Croft, un’infermiera di terapia intensiva che è stata in prima linea dall’inizio della pandemia, ha affermato che l’attuale COVID-19 è il peggiore per lei. Croft: “L’ondata del Delta che stiamo vedendo ora è che le persone stanno diventando più giovani e più malate. Stiamo intubando e perdendo persone della mia età e più giovani. “L’epidemia della Louisiana ha spinto il governatore democratico John Bell Edwards a ordinare ai residenti di indossare di nuovo maschere in casa. Ma in Florida, che ha segnalato circa un quinto di tutti i nuovi casi negli Stati Uniti, il governatore Ron DeSantis si è opposto a molte restrizioni COVID-19 e la scorsa settimana ha emesso un ordine esecutivo che vieta l’uso delle scuole statali che rendono obbligatorio indossare maschere. Il capo consulente medico di Biden, il dottor Anthony Fauci, ha dichiarato martedì che ci sono una media di 72.000 nuovi casi di COVID-19 ogni giorno negli Stati Uniti, mentre il capo consulente medico di Biden ha detto che si aspetta che questo numero aumenti. Fauci: “Avremo un migliaio di casi tra 100 e 200 prima che questa cosa inizi a migliorare”.

