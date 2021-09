I futures sull’indice azionario statunitense aumentano dopo che il rapporto sull’occupazione del settore privato è inferiore al previsto

Il mercato azionario statunitense è stato in rialzo mercoledì mattina.Anche se il rapporto sull’occupazione del settore privato di agosto è stato inferiore al previsto, il rapporto mensile sull’occupazione del governo di venerdì dovrebbe informare la Federal Reserve di ridurre i tempi degli acquisti di obbligazioni, il che aiuterà a sostenere i mercati finanziari durante il epidemico.

Dow Futures

YM00,

+0,01%

YMU21,

+0,01%

È salito di 90 punti, o dello 0,3%, a 35.429.

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

+0,12%

ESU21,

+0,12%

È salito di 15 punti, o dello 0,3%, a 4.535,50.

Future Nasdaq 100

NQ00,

+0,46%

NQU21,

+0,46%

Ha chiuso a 15.638,25 punti, in crescita di 55,75 punti o dello 0,4%.

Martedì, il Dow Jones Industrial Average

giù,

-0,02%

In calo di 39 punti, o 0,1%, a 35.360, in linea con l’indice S&P 500

Arpione,

+0,20%,

È sceso dello 0,1% a 4.522,68 punti, indice Nasdaq

Confrontare,

+0,61%,

Ha chiuso a 15.259,24, leggermente inferiore al piatto.

Cosa sta guidando il mercato?

La crescita dell’occupazione nel settore privato di agosto è stata più debole del previsto Nei dati ADP Annunciato mercoledì, ma questo potrebbe essere un bene per un mercato preoccupato per l’inizio e la fine della politica monetaria espansiva, che è considerata la principale fonte di prezzi record per azioni e altre attività.

di mercoledìIl rapporto sull’occupazione del settore privato di Automatic Data Processing ha mostrato che ad agosto sono stati aggiunti 374.000 posti di lavoro, molto al di sotto dei 600.000 previsti dagli economisti intervistati dal Wall Street Journal. Ancora più importante, il numero di occupati a luglio è stato ridotto da 330.000 a 326.000.

A dire il vero, il rapporto ADP ha un record mensile scarso in termini di dati sull’occupazione non agricola che il Dipartimento del Lavoro sta osservando più da vicino. Tuttavia, durante la diffusione della variante delta del coronavirus in alcuni stati, questi dati hanno sollevato alcune domande sulla salute del mercato del lavoro.

L’economista statunitense senior di Capital Economics Andrew Hunter ha scritto dopo la pubblicazione dei dati del settore privato: “La misura dell’occupazione nel settore privato dell’ADP ad agosto è aumentata in modo relativamente modesto di 374.000 persone, il che sembra indicare il recente aumento dei casi di virus. L’ondata sta mettendo sotto pressione il economia.”.

Seguiti dati sull’occupazione deboli Il Caixin cinese metroIndice dei responsabili degli acquisti di produzioneIl PMI o PMI di agosto ha confermato i dati ufficiali martedì, mostrando che l’attività delle fabbriche cinesi si è contratta il mese scorso. I dati dei sette paesi del sud-est asiatico del gruppo ASEAN mostrano anche che l’attività manifatturiera si è ridotta per la prima volta da maggio 2020.

Jeffrey Halley, analista presso l’agenzia di brokeraggio OANDA, ha dichiarato: “Con il blocco del Covid-19 e le stesse sfide della catena di approvvigionamento, la performance economica del resto del mondo viene erosa. È stata una settimana difficile”.

Guardando al futuro, gli investitori ora presteranno attenzione ai dati sulla produzione IHS Markit degli Stati Uniti che verranno rilasciati alle 9:45, seguiti dall’indice di produzione dell’Institute of Supply Management alle 10:00 Eastern Time. Il rapporto sulle spese di costruzione degli Stati Uniti di luglio sarà pubblicato contemporaneamente alla lettura dell’ISM.

In altre notizie, i partecipanti al mercato potrebbero prestare molta attenzione Incontro tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, Un’organizzazione chiamata OPEC+, che include Russia e Arabia Saudita, si sta incontrando per discutere i piani di produzione.

Come stanno andando gli altri mercati?

In Asia, il Nikkei 225 . di Tokyo

Una generazione,

+1,29%

È salito dell’1,3%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong

Indice Hang Seng,

+0,58%

L’indice Shanghai Composite è salito dello 0,6%

Shanghai CommScope,

+0,65%

È aumentato dello 0,7%.

JD.com

9618,

+1,63%

Tencent

700,

+1,50%

Prestazioni eccezionali nel trading asiatico, aiutando l’indice della tecnologia Hang Seng

HSXTCHINDXXX,

+1,30%

Ha sovraperformato il mercato e ha guadagnato l’1,3%.

FTSE 100 Londra

UKX,

+0,55%

In rialzo dello 0,9%, mentre lo Stoxx paneuropeo 600

SXXP,

+0,41%

Aumento dello 0,7%; a Parigi, CAC 40

PX1,

+0,91%

1% in più e DAX di Francoforte

Dax,

-0,19%

Sposta lo 0,5% sul verde.

I prezzi del greggio Brent di riferimento internazionale sono leggermente aumentati

BRN00,

-1,31%

I prezzi del greggio sono aumentati di quasi lo 0,5%, avvicinandosi a 72 dollari USA al barile.