I grafici supportano i titoli di chip che possono aumentare i cali

Dopo aver goduto dei guadagni derivanti dalla sovraperformazione del mercato negli ultimi tre mesi, Azioni di semiconduttori Sullo sfondo degli avvertimenti sui prezzi deboli della memoria, la recente sessione di negoziazione ha avuto un effetto doccia Chip di contrattazioneAll’inizio di questa settimana, fornitori di informazioni di mercato Forza di tendenza L’avvertimento afferma che il prezzo dei chip utilizzati nei personal computer (chiamati DRAM) scenderà fino al 5% nel trimestre di dicembre.

Banca d’investimento Morgan Stanley (Sclerosi multipla) Giovedì ha intensificato il sentimento ribassista per il gruppo dei semiconduttori, avvertendo Periodico A partire dal primo trimestre del 2022, i chip di memoria subiranno una flessione. “I nostri indicatori di ciclo sono passati da “in-cycle” a “late-cycle” per la prima volta dal 2019. Questo cambiamento graduale significa storicamente che i rendimenti futuri devono affrontare sfide”, ha affermato un analista della banca.

Punti chiave Nonostante le prospettive difficili, i titoli dei semiconduttori sono ancora vicini al supporto grafico.

iShares Semiconductor ETF (SOXX) ha trovato supporto a $ 448 dalla linea di tendenza superiore del triangolo ascendente e dalla media mobile semplice (SMA) a 50 giorni.

Il prezzo delle azioni di Micron (MU) ha ottenuto supporto a 67,50 dollari USA dalla linea di tendenza inferiore del canale discendente.

Sebbene la ricerca di brokeraggio mostri che le prospettive per i titoli di chip sono impegnative, il leader del settore Fondo quotato in borsa (ETF), iShares Semiconductor ETF (SOXX), commerciando vicino al supporto tecnico chiave.Ciò potrebbe fornire un interruttore di circuito tanto necessario per fermare il recente declino del settore e fornire Cacciatore d’affari Un’interessante opportunità per entrare. Diamo un’occhiata più da vicino al fondo e agli indicatori del colosso del settore Micron Technology, Inc. (Micron Technology, Inc.).mu).

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

e Gestire le risorse (AUM) A $ 7,3 miliardi, l’ETF iShares Semiconductor cerca di fornire risultati di investimento simili all’indice ICE Semiconductor, che è un benchmark composto dai 30 maggiori titoli statunitensi nel settore dei semiconduttori. Alcuni dei nomi più noti dell’ETF cartella Compreso NVIDIA Corporation (Nvidia), Broadcom Corporation (AVGO) e Intel Corporation (Centro commerciale internazionale). Fare trading con saggezza, ogni giorno vengono scambiate più di 700.000 azioni con uno spread medio dello 0,02% per mantenere bassi i costi di transazione. Allo stesso tempo, lo 0,67% del fondo Rendimento da dividendo Oltre lo 0,43% della commissione di gestione annuale. Al 13 agosto 2021, il rendimento da inizio anno di SOXX è di circa il 20%, mentre negli ultimi tre mesi il rendimento dell’ETF è stato del 15,23%.

Il prezzo del fondo ha raggiunto un livello record alla fine di luglio, ma poi è sceso quando i trader hanno tratto profitto.Tuttavia Ritirarsi Fornisce un punto di ingresso ad alta probabilità vicino a $ 448, dove il prezzo trova un punto di confluenza di supporto dalla linea di tendenza superiore Triangolo ascendente Modello e lievitazione 50 giorni Media mobile semplice (SMA). Quelli con posizioni lunghe dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo della tecnologia di misurazione mobile per registrare i profitti. Per fare ciò, calcola il movimento del dollaro nella parte più larga del triangolo e aggiungi questo importo al punto di rottura iniziale. Ad esempio, aggiungi 70 USD a 448 USD per ottenere un obiettivo di profitto di 518 USD.

TradingView.com



Uno Triangolo ascendente È una modalità grafico per analisi tecnicaViene creato dalle variazioni di prezzo che consentono di tracciare linee orizzontali lungo la linea del prezzo Altalena in alto E una linea di tendenza al rialzo tracciata lungo l’oscillazione bassa. Le due linee formano un triangolo.

Micron Technology Corporation (MU)

Micron progetta, produce e vende chip di memoria e prodotti di archiviazione su misura per personal computer, data center, smartphone, console di gioco, automobili e altre apparecchiature informatiche. Come parte del rapporto sull’industria dei semiconduttori di Morgan Stanley pubblicato giovedì, l’analista Joseph Moore ha declassato il titolo a “uguale peso“Da “sovrappeso”, credo che questo produttore di chip abbia molta esposizione nel campo delle DRAM, il che potrebbe far sostenere al titolo il peso maggiore del calo dei prezzi. Gli analisti hanno anche tagliato i suoi 12 mesi Obiettivo di prezzo Il prezzo delle azioni è aumentato di 30 dollari a 75 dollari, ancora un premio del 6,8% rispetto al prezzo di chiusura di ieri di 70,25 dollari. Dall’inizio dell’anno, a partire dal 13 agosto 2021, il titolo è aumentato del 6,56%.

Il prezzo delle azioni di Micron fluttua in modo ordinato Canale discendente Dall’inizio di aprile. All’inizio di questa settimana, il prezzo non è riuscito a rompere la linea di tendenza superiore del modello, portando a una serie di vendite nei giorni successivi. Sebbene gli short attualmente controllino l’azione, i trader attivi dovrebbero cercare opportunità di acquisto vicino al limite inferiore del pattern a $ 67,50. Per quanto riguarda la gestione del commercio, Stop loss ordine È appena sotto la linea di tendenza inferiore del canale e l’obiettivo è tornare sul lato opposto del modello a circa $ 80.

TradingView.com



Una specie di Canale discendente Viene disegnato collegando i massimi e minimi inferiori del prezzo del titolo con linee di tendenza parallele per mostrare una tendenza al ribasso.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.