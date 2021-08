I guadagni dell’economia sommersa dell’Afghanistan gonfiano il tesoro dei talebani

Share it

Il crollo del governo filo-occidentale in Afghanistan e il ripristino del controllo talebano hanno affidato agli islamisti il ​​funzionamento dell’economia formale del Paese.

Tuttavia, questo compito non è completamente nuovo per il gruppo militante, che ha gestito un governo ombra parassitario in vaste aree dell’Afghanistan durante i suoi 20 anni di insurrezione.

I talebani traggono molti profitti dal commercio di oppio ed eroina, ma maggiori profitti provengono da una serie di altre attività, in particolare le tasse su materie prime come carburante e sigarette che passano attraverso questo paese senza sbocco sul mare con una popolazione di 40 milioni.

David Mansfield, analista afgano presso l’Overseas Development Institute, un think tank britannico, ha affermato che la “fonte principale” dei fondi talebani “è la tassazione dei beni legali”.

“La droga non è un’importante fonte di finanziamento per i talebani come molti sostengono [which] Portare a una comprensione distorta dell’economia e alla ribellione. “

Come gli Stati Uniti questa settimana Bloccato Il controllo da parte dei talebani dei lucrosi valichi di frontiera e il suo ruolo centrale nell’economia informale dell’Afghanistan forniranno una certa pressione per isolare i fondi a causa dell’accesso alle riserve della banca centrale e del rifiuto del Fondo monetario internazionale di pagare i fondi.

Tuttavia, se i nuovi governanti talebani devono assumersi il compito di pagare gli stipendi del governo e mantenere il paese in funzione, devono agire rapidamente per evitare una grave crisi finanziaria.

La corruzione endemica nel governo del deposto presidente Ashraf Ghani ha dato ai talebani la possibilità di conquistare molti afgani stanchi di corrompere funzionari corrotti.

Tuttavia, nonostante le assicurazioni che la vita continuerà come al solito, gli afgani sono ansiosi di ritirare i risparmi di una vita dalle banche e molti potrebbero aver tentato di fuggire dal paese poche ore dopo che i militanti hanno preso il controllo.

Poche ore prima dell’arrivo dei talebani nella capitale, gli afgani hanno aspettato in una lunga fila davanti a una filiale di una banca a Kabul per prelevare denaro © Rahmat Gul/AP



“Questa distruzione ha iniziato a minare lo status economico stabilito dai talebani”, ha detto Mansfield.

Un esempio di governo islamico può essere trovato sul valico di confine di 78 miglia da Kabul alla provincia sud-occidentale di Farah, al confine con l’Iran.

Rispettati

Ci sono più di 25 posti di blocco governativi su questa strada e le tasse vengono addebitate in più punti durante il viaggio. Al contrario, ci sono molti meno posti di blocco talebani che pattugliano sulla stessa strada e vengono emesse ricevute, quindi è richiesto un solo pagamento.

Ibraheem Bahiss, consigliere afghano dell’International Crisis Group, ha affermato che i talebani stanno cercando di presentarsi come un manager migliore.

“Stanno sempre più scegliendo infrastrutture governative da fornire [improved] Fornire servizi”, ha detto Basis, spiegando che i talebani in alcune aree assicurano la presenza di insegnanti e infermieri al lavoro.

Negli ultimi anni i talebani hanno ampliato la propria base imponibile Osh, Un decimo del raccolto, e Zakat, Ai poveri viene applicata una tassa religiosa del 2,5% del reddito disponibile, ma di solito l’aliquota è bassa.

Lo studio dell’ODI ha concluso che nella provincia di Nimruz le tasse sulle merci in transito come veicoli e sigarette rappresentano l’80% delle entrate dei talebani.

L’estrazione illegale e la tassazione del carburante importato sono ulteriori fonti di finanziamento. Secondo i dati di Alcis Consulting, lo scorso anno il reddito dei talebani dalle importazioni di carburante iraniano è stato di 30 milioni di dollari USA.

Negli ultimi anni è aumentato anche il reddito derivante dalla produzione di metanfetamina (un potente anestetico) che si stima sia ora paragonabile alla produzione di oppiacei del paese.

Alla fine dello scorso anno, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha dichiarato che le piante di efedra selvatiche negli altopiani centrali dell’Afghanistan sono sempre più utilizzate per produrre metanfetamine.

Un campo di papaveri alla periferia di Mazar-e-Sharif, nel nord dell’Afghanistan © Farshad Usyan/AFP/Getty



L’Afghanistan rimane il più grande produttore mondiale di oppio, anche se l’Afghanistan ha investito circa 9 miliardi di dollari in operazioni antidroga dall’invasione guidata dagli Stati Uniti nel 2001.

Secondo l’Opium Survey delle Nazioni Unite, la coltivazione del papavero da oppio è effettivamente aumentata negli ultimi due decenni e nel 2020 è aumentata del 37% rispetto all’anno precedente. I talebani impongono tasse sul raccolto di droga, ma gli analisti hanno discusso fino a che punto siano attivamente coinvolti nel traffico.

In una conferenza stampa questa settimana, il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha insistito sul fatto che il movimento voleva evitare la droga e “rinvigorire la nostra economia”.

“D’ora in poi, l’Afghanistan diventerà un paese non tossico, ma ha bisogno di assistenza internazionale. La comunità internazionale dovrebbe aiutarci in modo che possiamo avere colture alternative”, ha detto martedì.

Arif Rafiq, presidente dell’organizzazione per il rischio politico Vizier Consulting, ha affermato che sebbene i talebani siano al comando dell’Afghanistan da meno di una settimana, il movimento “non ha tempo per ripristinare la fiducia”.

“Le sfide economiche si intensificheranno… le persone affamate sono persone arrabbiate e dovranno affrontare questo problema”, ha detto. “Dall’inizio della ribellione, i talebani non hanno mai avuto una completa autonomia. Adesso sono loro ad avere la responsabilità ultima per l’intero Paese”.

Un ex ministro talebano che ha chiesto l’anonimato ha previsto che i militanti e il paese in difficoltà che stanno cercando di governare dovranno affrontare “tempi difficili”.

“Il popolo afghano avrà urgente bisogno di assistenza, ma non sarà facile per i gruppi umanitari cooperare con la burocrazia talebana”, ha affermato. “L’acquisizione da parte dei talebani ha chiaramente messo in imbarazzo gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti potrebbero cercare una politica di ritorsione invece di buoni rapporti”.

Rapporto aggiuntivo di Sami Yousafzai a Londra