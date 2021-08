I guadagni di Cigna (CI) spaventano le azioni del piano sanitario

Le azioni del piano sanitario beneficiano in farmacia e Assicurazione sanitaria Fornitore Cigna Corporation (Là) Ha raddoppiato l’impatto stimato di COVID-19 sulla sua performance per l’intero anno. La società ha affermato che ora si aspetta che la pandemia riduca l’utile per azione di $ 2,50, che è molto più alto rispetto alla sua precedente previsione di $ 1,25 per azione, che ha sorpreso gli investitori.Tuttavia, Cigna ha confermato il suo aggiustamento annuale Utile per azione (EPS) L’outlook è di almeno $ 20,20.

Punti chiave Cigna ora prevede che l’epidemia ridurrà l’utile annuo per azione di $ 2,50, molto più alto della sua precedente previsione di $ 1,25 per azione.

Cerca che il prezzo delle azioni di Cigna si stabilizzi intorno a $ 192,50, dove il prezzo trova supporto dalla linea di tendenza che collega vari picchi e minimi.

Guarda come le azioni di Anthem rispondono al livello di $ 370, dove incontrano il supporto della linea di tendenza inferiore del range di trading.

La buona notizia è che questa società con sede a Bloomfield, nel Connecticut, è tra le prime nei rapporti trimestrali di Wall Street. Linea superiore e linea inferiore Si prevede che l’utile per azione rettificato per il secondo trimestre (Q2) sarà di 5,24 dollari USA e le entrate saranno di 43,1 miliardi di dollari USA. Gli analisti intervistati hanno previsto un utile per azione di 4,96 dollari USA e un fatturato di 41,19 miliardi di dollari USA. Inoltre, al 30 giugno, il numero totale di relazioni con i clienti dell’azienda e il numero totale di clienti in farmacia sono aumentati rispettivamente del 3,6% e del 5%.A partire dalla chiusura di giovedì, Cigna stock Valore di mercato 70,65 miliardi di dollari USA, fornendo l’1,73% Rendimento da dividendo, Ed è diminuito di quasi il 20% negli ultimi tre mesi, ovvero il 12% in meno rispetto al livello medio del settore dell’assicurazione sanitaria multilinea durante lo stesso periodo.

Dopo la relazione sugli utili di ieri, il prezzo delle azioni di Cigna è sceso al di sotto di un stabilito Tendenza al rialzo Linea e 200 giorni Media mobile semplice (SMA) volume pesante, che indica un’ulteriore debolezza a breve termine.Tuttavia, i trader dovrebbero cercare azioni stabili a circa $ 194, dove i prezzi variano da Creste e avvallamenti Negli ultimi 20 mesi.Inoltre, il Indice di forza relativa (RSI) è penetrato nell’area di ipervenduto, aumentando le possibilità di tornare al rialzo al livello di supporto del grafico chiave.

Questo Indice di forza relativa (RSI) È un Indicatore di momento Misura l’entità delle recenti variazioni di prezzo per valutare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto delle azioni o altri prezzi delle attività.

Uno dei principali concorrenti di Cigna, Anthem, Inc. (formica finanziaria), dopo che anche il cauto impatto pandemico dei suoi concorrenti è diminuito. Di seguito, studieremo attentamente il titolo e determineremo i livelli importanti del grafico che richiedono attenzione.

Anthem, Inc. (ANTM)

Anthem fornisce assicurazioni sanitarie e prestazioni mediche a circa 44 milioni di membri medici, oltre a piani assicurativi sponsorizzati dal datore di lavoro, individuali e governativi. La società da 91,48 miliardi di dollari ha recentemente emesso un avviso sull’aumento dei costi di COVID-19. I suoi guadagni trimestrali sono stati di 7,03 dollari per azione, superando le aspettative degli analisti di 6,34 dollari per azione.La direzione ha citato vendite più elevate e forti Medicare e Medicaid La performance aziendale è stata migliore del previsto.In particolare, il governo della compagnia di assicurazione sanitaria parte Un aumento del 16,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, contribuendo ad aumentare i ricavi del 14,1%. Allo stesso tempo, il numero totale di relazioni con i clienti dell’azienda e il numero totale di clienti in farmacia durante questo periodo sono aumentati rispettivamente del 3,6% e del 5%. A partire dal 6 agosto 2021, il prezzo delle azioni di Anthem è aumentato del 17,31% su base annua, ma è diminuito del 3,1% negli ultimi tre mesi.

Dall’inizio di maggio, il prezzo delle azioni di Anthem è stato di $ 30 canale, fornire alcuni Lungo e corto Opportunità commerciali. Nell’attuale situazione di debolezza, i partecipanti al mercato dovrebbero prestare attenzione alla risposta del titolo al livello di $ 370, al quale incontrerà il supporto della linea di tendenza inferiore nell’intervallo. Se l’acquirente difende l’area, considera il posizionamento per spostarti dall’altra parte del corridoio.

Una specie di canale Il grafico mostra i picchi e i minimi dei prezzi dei titoli in un periodo di tempo. Se c’è una simmetria osservabile nell’oscillazione, è considerato un canale di prezzo efficace e può essere utilizzato come strumento per l’analisi delle scorte.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.