I guadagni di Coinbase sono stati inferiori alle attese. Questo è il motivo per cui le scorte sono diminuite.

L’exchange di criptovalute Coinbase ha superato le sue previsioni per il secondo trimestre, ma le prospettive tiepide potrebbero mettere sotto pressione il prezzo delle azioni.

Con la continua crescita del volume delle transazioni e dei ricavi delle transazioni, le vendite ei profitti globali nel secondo trimestre hanno superato le aspettative di Wall Street. Ma il titolo è sceso dopo il mercato, riflettendo le fosche prospettive della società per il terzo trimestre.

Coinbase (codice stock: COIN) ha facilmente superato le aspettative popolari per vendite e profitti. Il fatturato totale di 2,2 miliardi di dollari ha superato la stima di 1,85 miliardi di dollari. I dati di FactSet mostrano che l’utile rettificato prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento è stato di 1,15 miliardi di dollari, superando gli 854 milioni di dollari previsti.

L’utile diluito per azione di Coinbase è stato di $ 6,42, che ha anche superato la stima di consenso di Wall Street di $ 2,82 per azione.

Il titolo è sceso dell’1% a $ 267 dopo il mercato, ma dopo un calo del 3,9% durante il normale giorno di negoziazione.

Il più grande exchange di criptovalute quotato in borsa ha riportato che il volume degli scambi e le entrate degli scambi hanno continuato a crescere. Gli utenti di trading mensili sono aumentati da 6,1 milioni nel primo trimestre a 8,8 milioni. Il volume delle transazioni è passato da 335 miliardi di dollari USA a 462 miliardi di dollari USA.

Tuttavia, il valore degli asset sulla piattaforma Coinbase è sceso da 223 miliardi di dollari a 180 miliardi di dollari, riflettendo il calo dei prezzi di Bitcoin in questo trimestre. La società ha dichiarato: “Nonostante le fluttuazioni dei prezzi, abbiamo visto miliardi di dollari di afflussi netti di attività e un aumento di nuovi clienti durante il secondo trimestre”.

Ma le prospettive di Coinbase potrebbero mettere sotto pressione il titolo. Poiché il prezzo di Bitcoin ha iniziato a scendere in primavera, il volume degli scambi a luglio è stato debole. La società ha affermato che il volume delle transazioni di agosto è migliorato – il recente aumento di Bitcoin e altre criptovalute ha guidato questo – ma è ancora inferiore rispetto all’inizio di quest’anno. Pertanto, Coinbase prevede che l’utente mensile e il volume delle transazioni nel terzo trimestre saranno inferiori rispetto al trimestre di giugno.

Dan Dolev di Mizuho ha mantenuto un rating neutrale sul titolo e ha sottolineato che il risultato è stato in realtà un “lancio della moneta”.

Il volume delle transazioni al dettaglio di Coinbase è stato di 145 miliardi di dollari, con un aumento del 21% rispetto al primo trimestre, mentre le transazioni istituzionali sono aumentate del 47% a 317 miliardi di dollari. Tuttavia, le indicazioni della società per gli utenti di trading mensili per tutto il 2021 sono leggermente inferiori alle previsioni del primo trimestre. Coinbase ora prevede di avere da 5,5 a 8 milioni di utenti al mese, abbassando il limite massimo di 500.000 utenti.

“Poiché il volume medio giornaliero ad agosto è stato dell’80% superiore rispetto a luglio, l’eccitazione che ha circondato il titolo nell’ultima settimana è comprensibile in una certa misura”, ha scritto Dolev. “Tuttavia, dal momento che la volatilità potrebbe svanire rapidamente con essa, le prospettive per l’anno fiscale di Coinbase sono ancora un po’ come un lancio di moneta”.

Coinbase ha affermato che sta attirando commercianti al dettaglio che guadagnano premi o benefici collateralizzando token digitali, “approfondendo così la loro partecipazione” sulla piattaforma. La società ha affermato che più di 9.000 istituti finanziari ora utilizzano Coinbase a causa del suo “profondo pool di liquidità” e della gamma di servizi. La società ha affermato che negli ultimi mesi ha stabilito partnership con il CEO di Tesla (TSLA) Elon Musk e società bancarie e altri sostenitori della criptovaluta.

Alcuni analisti sono ancora ottimisti sul titolo Coinbase. Mark Palmer di BTIG ha ribadito il rating di acquisto e l’obiettivo di $500. Palmer ha sottolineato che Coinbase ha visto un aumento del volume delle transazioni di Ethereum, che è legato alla crescita delle reti finanziarie decentralizzate e dei token non fungibili sulla blockchain. Gli piace il fatto che Coinbase stia riducendo la sua dipendenza dalla vendita al dettaglio quando crea servizi istituzionali.

Tutto ciò dimostra che la criptovaluta ha acquisito maggiore appeal nel campo degli investimenti. Ma Coinbase sta ancora giocando a Bitcoin e ad altre risorse crittografate, che potrebbero essere influenzate dalle politiche normative di Washington e di altri paesi, proprio come la domanda complessiva di “attività di rischio” e valute e risorse alternative.

Se gli investitori azionari di Coinbase ne trarranno profitto è ancora un gioco da ragazzi.

