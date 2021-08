I guadagni di Fisker non sono riusciti a incrementare il titolo. Il piano per le auto elettriche di Biden è ancora più importante.

Share it

Fisk Oceano. Per gentile concessione di Fisk

L’inizio di un’auto elettrica

Fisk

Fisker (Codice azionario: FSR) ha riportato una perdita di 16 centesimi per azione, migliore dei 24 centesimi previsti da Wall Street. Tuttavia, questi numeri non sono importanti perché Fisker non ha ancora vendite.

Fisker (Codice azionario: FSR) ha riportato una perdita di 16 centesimi per azione, migliore dei 24 centesimi previsti da Wall Street. Tuttavia, questi numeri non sono importanti perché Fisker non ha ancora vendite.

Le azioni Fisker sono aumentate di circa lo 0,3% nel trading pre-mercato, mentre i futures Indice Standard & Poor’s 500 e Dow Jones Industrial Average Entrambi sono aumentati di circa lo 0,1%. Per le startup instabili, questa non è una reazione ai rapporti sui guadagni. Entrando venerdì, il prezzo delle azioni di Fisker è sceso di circa il 51% dal suo massimo di 52 settimane a marzo, ma è aumentato di circa il 79% dal suo minimo di 52 settimane a ottobre.Azioni Aumento del 32% La società ha riportato i dati del quarto trimestre del 2020 e Aumento dell’8,7% Dopo aver riportato i numeri del primo trimestre del 2021. Rispetto ai due rapporti precedenti, il trading di venerdì potrebbe essere più calmo. Poiché il presidente Joe Biden prevede di far sì che i veicoli elettrici rappresentino il 50% delle vendite di auto nuove negli Stati Uniti entro il 2030, giovedì il prezzo delle azioni è aumentato del 5,2%. Ciò significa che l’adozione di veicoli elettrici negli Stati Uniti è più rapida del previsto e mostra il forte sostegno del governo all’industria dei veicoli elettrici. Raymond James Analista Pavel Morchanov Nella sua relazione di venerdì, ha affermato che il trimestre è stato tranquillo. Valuta le azioni che detiene e non ha obiettivi di prezzo. Molchanov non è troppo ottimista perché preoccupato per la concorrenza dei veicoli elettrici nel campo dei SUV. La prima auto di Fisker è un SUV chiamato Ocean, che dovrebbe essere lanciato nel 2022. La direzione ha detto che questa vettura dovrebbe essere sul mercato per allora. Analista Cowan Jeffrey Osborne Più rialzista, acquista titoli con rating. Il suo prezzo obiettivo è di $ 25 per azione.lui pensa Salone dell’auto di Los Angeles di novembre Diventerà un catalizzatore per il titolo. Alla fine del secondo trimestre, il saldo di cassa di Fisker era di 962 milioni di dollari, inferiore ai 985 milioni di dollari alla fine del primo trimestre. Tuttavia, il consumo di liquidità complessivo dell’azienda è limitato.Uno dei motivi è che sta usando Fisker Magna International (MGA) Produzione Ocean invece di costruire il tuo impianto di produzione. Questa strategia ha risuonato con Wall Street. 6 analisti su 10 sono preoccupati per il prezzo di acquisto delle azioni.Questo media Le azioni S&P 500 hanno un rating di acquisto di circa il 55%. Scrivi ad Al Root allen.root@dowjones.com

